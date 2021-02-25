«Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и, убежден, не дойдет. А проблема в том, что очень много говорит по телефону, пишет НН. Поэтому некоторое время назад я был даже вынужден ввести режим разговоров по телефону: после 22.00 был запрет», — рассказал глава МИД.





Вера Полякова пояснила, что теперь дома никто не разговаривает после этого часа по телефону, но она пытается выкручиваться, потому что постановка нового спектакля требует большой работы и постоянного контакта с режиссером. «Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», — призналась она.





«Все знаем и слышим», — добавил Владимир Макей.











