«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать». Макей запрещает жене говорить по телефону поздно вечером
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой.
«Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и, убежден, не дойдет. А проблема в том, что очень много говорит по телефону, пишет НН. Поэтому некоторое время назад я был даже вынужден ввести режим разговоров по телефону: после 22.00 был запрет», — рассказал глава МИД.
Вера Полякова пояснила, что теперь дома никто не разговаривает после этого часа по телефону, но она пытается выкручиваться, потому что постановка нового спектакля требует большой работы и постоянного контакта с режиссером. «Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», — призналась она.
«Все знаем и слышим», — добавил Владимир Макей.
21:57 25/02/2021
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