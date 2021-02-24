Депутат рассказал, когда придется платить за пересечение границы

Суть налога





Нововведение было упомянуто в законопроекте «Об изменении Налогового кодекса». Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Сегодня три базовые величины — это 81 рубль. Другие условия, указанные в законопроекте: «Количество пассажиров на сумму не влияет, платить должен водитель. Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Контроль возлагается на пограничников и таможенников».





От платы освобождаются ТС: глав государств и правительств, официальных делегаций, диппредставительств; лиц, следующих на похороны членов семьи, сопровождающих умерших для захоронения; инвалидов и участников ВОВ, инвалидов I и II группы, а также их сопровождающих; участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС; лиц, выезжающих на лечение; участников спортивных, культурных, образовательных мероприятий; с гуманитарной помощью, а также иных категорий, определенных областными Советами депутатов.





В качестве сроков называли период с 1 января 2021 до 1 января 2023 года. Официальная причина предложения — для компенсации расходов из-за COVID-19. По словам министра финансов Юрия Селиверстова, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, на обеспечение необходимым пункты пропуска.





Депутат: «Если местный совет депутатов принял такое решение, то оно вступает в силу только с 1 января следующего года»



