Трое жителей Мозыря задержаны за сексуальное насилие над школьницей









Школьница 20 февраля приехала в Мозырь из другого города на встречу с друзьями. В компании кроме ее друзей оказались и незнакомые ей взрослые парни.





"Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, и в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гостьи развратные действия, а затем отправили ее на такси домой", - рассказали в МВД.





О случившемся девочка рассказала матери, а та позвонила в милицию.





Оперативники приехали в злополучную квартиру и задержали причастных к преступлению: двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря. Один из фигурантов нигде не работает, его подельники – таксист и рабочий предприятия.









Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Потерпевшая девочка временно не посещает школу, с ней занимается психолог.







