Трое жителей Мозыря задержаны за сексуальное насилие над школьницей
В Мозыре школьница стала жертвой сексуального насилия со стороны троих мужчин, сообщили в четверг в пресс-службе министерства внутренних дел.
Школьница 20 февраля приехала в Мозырь из другого города на встречу с друзьями. В компании кроме ее друзей оказались и незнакомые ей взрослые парни.
"Девочку довели до состояния алкогольного опьянения, и в конце концов она уснула. Когда очнулась, друзей в квартире не было: на кухне оставались трое мужчин. Они воспользовались ситуацией и совершили в отношении гостьи развратные действия, а затем отправили ее на такси домой", - рассказали в МВД.
О случившемся девочка рассказала матери, а та позвонила в милицию.
Оперативники приехали в злополучную квартиру и задержали причастных к преступлению: двоих 25-летних и одного 26-летнего жителей Мозыря. Один из фигурантов нигде не работает, его подельники – таксист и рабочий предприятия.
Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Потерпевшая девочка временно не посещает школу, с ней занимается психолог.
20:04 25/02/2021
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