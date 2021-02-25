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Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой уже дали 75 суток ареста, снова судили

Вчера прошел «тайный суд» над гомельчанкой Анастасией Перевощиковой. О заседании стало известно за несколько минут до начала, адвокат и мать Анастасии не успели приехать


Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой уже дали 75 суток ареста, снова 
«Я взяла такси и помчалась туда, чтобы если хоть не на процесс попасть, то хотя бы для того, чтобы узнать результат и, главное, увидеть дочь. Не успела. Вахтер мне сказала, что „суд“ закончен и подсудимую отвели в милицию», — рассказывает мать Анастасии, сообщает «Флагшток».

Женщине не удалось узнать, на сколько осудили ее дочь и где она находится. В суде ей сообщили, что Анастасию не привозили на заседание, а в ИВС сказали, что девушку увезли в РОВД.

«Правоохранители настолько бояться огласки, так хотят скрыть свои нелицеприятные дела, что делают все, чтобы не пустить ни адвоката, ни родственников, ни других присутствующих на наш «открытый и справедливый суд», — считает Елена Перевощикова.

Мать Анастасии рассказала что получили от дочери три письма, одно на четвертинке листа, два других на половинках. Куда делись тетради и бумага А4, которую передавали — неизвестно.

Напомним, Анастасии Перевощикову уже осудили на 75 суток ареста. Первое заседание было из-за фотографии с БЧБ-флагом.

Адрес для писем Анастасии:

Анастасия Андреевна Перевощикова,
Изолятор временного содержания (ИВС), ул. Междугородняя, 26, Гомель (индекс 246144)
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