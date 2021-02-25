В Париже выставили картину Ван Гога, которую почти никто не видел

Во времена, когда была создана эта картина, Монмартр был сельским пригородом Парижа





Полотно под названием "Уличная сцена на Монмартре" было создано в 1887 году, и с тех пор им в основном владели члены одной семьи. Однако теперь оно выставлено на продажу, картина будет демонстрироваться в отделениях аукционного дома Sotheby's в Париже, Амстердаме и Гонконге. Аукцион состоится 25 марта, эксперты ожидают выручить за картину до 8 млн евро.





Эксперт по творчеству Ван Гога Мартин Бейли сказал Би-би-си, что теперь "впервые появилась возможность как следует на нее посмотреть". В прошлом с картины делали небольшие репродукции, часто черно-белые, но она оставалась практически неизвестной.





"Поразительно, что это картина Ван Гога, которая была спрятана практически с того момента, как она сошла с мольберта художника, - говорит Бейли. - Она всегда была в частных коллекциях, поэтому на нее смотрели только владельцы и их друзья".



