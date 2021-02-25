



Изображение носит иллюстративный характер. Фота: ТК / Белсат





Опрос проводили через «Viber» с 20 декабря 2020 по 10 января 2021 года. В нем приняли участие 4408 человек. Исследование не является социологическим опросом. 80 % участников живут в Минске, пишет Белсат. Подавляющее большинство имеет высшее образование. Распределение по возрасту и полу также получилось неравномерное. Кроме того, абсолютное большинство опрошенных положительно относится к протестам в Беларуси.





Поэтому, заявляют авторы исследования, не стоит «экстраполировать сведения на всю совокупность религиозных общин в целом». Полностью с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.





Что думают верующие о протестах





Наибольшую долю опрошенных составили православные – 71%. На втором месте – верующие Католической Церкви, 15,4%. К протестантским церквям относятся 6 % участников опроса. Главное внимание было обращено на тех, для кого религия играет очень важную или просто важную роль в жизни, это 75% участников опроса. 13,7% опрошенных – профессиональные служители.









Греко-католический священник разговаривает с сотрудниками ГАИ, которые задержали машину с бело-красно-белым флагом. Витебск, Беларусь. 23 августа 2020 г. Фото: belsat.eu





Подавляющее большинство верующих всех конфессий было единодушно в ответе на вопрос, должны ли их религиозные лидеры принимать участие в преодолении политической ситуации в Беларуси. 89 % католиков, православных и протестантов заявили, что церковные лидеры «должны активно принимать участие в общественной жизни, выступая за защиту прав человека и осуждая насилие». 20 % опрошенных дополнительно ответили, что лидеры должны поддерживать протестующих. Больше всего сторонников такого ответа было среди протестантов, а меньше всего – среди православных.





При этом гораздо больше католиков (79 %), чем других христиан, считает, что среди их лидеров преобладает такая поддержка. 42 % католиков поддерживают действия своих лидеров полностью и еще 27% частично, а действия лидеров не устраивают так или иначе только 3 %.





Среди протестантов 48 % уверены, что большинство их лидеров поддерживает протестующих. При этом почти никто из католиков и протестантов не думает, что большинство лидеров поддерживает действующую власть. А вот 30 % православных считают именно так.





Православные не принимают молчания





Среди православных действия церковных лидеров полностью либо преимущественно удовлетворяют лишь 2% опрошенных. Молчание и неосуждение насилия не устраивает 53% православных. От церковных лидеров ждут «открытого осуждения насилия и беззакония, правдивой оценки происходящего – в СМИ и на проповедях».









Игуменья монастыря Гавриила (Глухова). Фото — Василий Молчанов/«Белсат





98 % среди опрошенных православных не принимают выступлений игуменьи Гавриилы и поздравлений митрополитом Павлом и патриархом Кириллом Лукашенко с победой на выборах, 97 % – деятельности митрополита Вениамина. Также возмущение вызвал запрет исполнять гимн «Магутны Божа» в церквях и увольнение пресс-секретаря БПЦ Сергия Лепина. Особенно положительную оценку со стороны православных получило участие священников в помощи задержанным и пострадавшим, их участие в акциях протеста и выступления гродненского архиепископа Артемия в августе 2020 года – 99 %, 95 % и 97 % соответственно.





Из-за разочарования иерархами 42 % опрошенных православных перестали ходить в церковь, а 12 % отошли от религии. Конфессию сменили 3 % опрошенных православных. 30 % готовы к переходу в другую конфессию, если действия церковных лидеров не будут меняться. Перейти в другую церковь готовы около 5% православных.





Довольны католики





У католиков, наоборот, 48% стали больше доверять своим лидерам, и только 10 % – меньше. Чемпион по поддержке среди католиков – епископ Юрий Кособуцкий. Также большой поддержкой пользуются архиепископ Тадеуш Кондрусевич и ксендз Вячеслав Борок. При этом подавляющее большинство опрошенных католиков было расстроено поведением апостольского нунция в Беларуси Анте Йозича и молчанием Папы Римского относительно Беларуси. Тем не менее 12 % католиков, даже не поддерживая действий нунция, все равно доверяют руководству, относительно молчания Папы таких 15 %.





Епископ Юрий Кособуцкий. Фото: Catholic.by





Католики, в отличие от православных, почти не имеют фрустрации. Различаются у них и сценарии в случае неудовлетворенности. Только 18 % католиков всерьез задумываются над тем, чтобы перестать ходить в костел, сменить конфессию (5 %) или отойти от религии вообще (10 %).





Конструктивные протестанты





Среди протестантов большинство склонно видеть и положительные, и отрицательные примеры среди церковных лидеров. Такое отношение у 37 % верующих. Уровень одобрения лидеров также высок: 46 % опрошенных протестантов действия лидеров удовлетворяют полностью или скорее удовлетворяют, противоположного мнения придерживаются 14 % опрошенных.





Очень мало протестантов относится к позиции церковных лидеров безразлично (3 %) или считает, что от них ничего не зависит (8 %), большинство готово брать инициативу в свои руки – говорить со своими лидерами и пытаться на них влиять (28 %) или выступать от имени религиозной общины самостоятельно (24 %).





Василевич: иерархи чувствуют ситуацию





Модератор группы «Христианское видение» Наталья Василевич в комментарии belsat.eu отметила, что такие ответы верующих можно было предвидеть:





«Наиболее интересными были открытые вопросы, на которые мы просили людей сформулировать ответы. Очень много людей повторяли одни и те же образы. Православные сравнивают своих иерархов со страусами: они или боятся, или прячутся от проблем, или не видят их и прячут голову в песок».





По словам эксперта, одной из задач исследования в итоге стало показать православным иерархам происходящие среди верующих процессы и «вытащить эту голову из песка».





Лукашенко на ВНС. 11 февраля 2021 года. Фото: president.gov.by





«Думаю, иерархи и священники тоже интуитивно чувствуют, что ситуация в церкви очень сильно меняется. Возможно, они не все эти процессы видят, так как для этого тоже нужна определенная подготовка. Но люди перестают ходить в церковь, начинают больше высказываться. Митрополит Вениамин получает письма с тысячами подписей и ни на одно из них не отвечает. Он выбрал стратегию игнорирования», – отметила Наталья Василевич.





По мнению эксперта, церковное руководство может рассчитывать на то, что верующие все равно будут ходить в церковь, чтобы крестить детей и отпевать усопших. А для священников, не согласных с позицией своего руководства, есть меры дисциплинарного воздействия. Но запугать священников, у которых появляются новые ценности –не только выполнять культовые действия, но и проповедовать евангельские идеалы, – уже не удастся.





Что дальше?





Наталья Василевич считает, что зачистка ярких персоналий в Церкви (людей с качественным богословским образованием, журналистов, регентов церковных хоров) теперь создает вокруг них «пункты гравитации» для других верующих. Они все еще занимаются своей деятельностью и привлекают к себе людей, но уже на других, нецерковных площадках.





«И мне кажется, что этот процесс уже не остановить. Люди входят во вкус того, что можно делать еще лучшее. Что церковная структура налагает много ограничений, но никак не помогает реализовать своего видения, своей идеи. Люди идут на свободные хлеба, и это способствует созданию сообщества, не завязанного на какие-то структуры. Мне кажется, что это долгосрочный тренд, который изменит Православную Церковь, которая между тем будет все больше отрываться от людей», – заявила эксперт.





Наталья Василевич подчеркнула, что «плохая иерархия способствует активизации нижнего уровня, как и плохая власть – горизонтальным структурам».









Верующие собрались на молитву возле здания церкви «Новая жизнь», из которого их выселили. 21 февраля 2021 г. Фото: АК / Белсат





Среди важных результатов общественного пробуждения белорусов модератор «Христианского видения» назвала также активизацию межхристианского взаимодействия:





«Люди стали видеть друг друга. На протестах, на совместных молитвах и инициативах. Православные стали часто делиться в своих чатах видео католического священника Вячеслава Барка или протестантской церкви «Новая жизнь». Тот же протестантский проект «Голос Церкви» приглашает к себе и православных, и католиков. Люди увидели других. Кому раньше из православных было интересно, что там говорит какой-то Кондрусевич? А тут – своих нет, так давайте послушаем других. И оказывается, что идет христианская жизнь. Что протестанты не страшны, говорят о деле, и что католики – молодцы».





Верующие, глядя на представителей других конфессий, начинают создавать конкурентные инициативы, заимствовать идеи и придумывать свои, чтобы быть «еще лучше», заключила эксперт.