Мария Колесникова требует прекратить давление на ее адвокатов





Мария Колесникова, находясь в тюрьме, продолжает долбить и обращаться с жалобами по поводу условий содержания и по вопросам уголовного дела, по которому она задержана, в госорганы Беларуси: Минюст, генпрокуратуру, управление Департамента исполнения наказаний.





К сожалению, не все жалобы Марии доходят до инстанций, что грубо нарушает её права. Сотрудники СИЗО также не передали обращение Марии в Минюст, которое она написала в связи с лишением лицензии адвоката Людмилы Казак.





"Я, Мария Колесникова, требую немедленно прекратить давление, травлю, преследование и политическую расправу над одним из лучших адвокатов страны Людмилой Казак.





Лишение Людмилы лицензии – это нарушение моего права на защиту, давление на меня и систематическое противодействие оказания мне юридической помощи. Это четвёртый адвокат, который оказывает мне юридическую помощь и за это подвергается давлению со стороны правоохранительных органов.





Это адвокаты, которые, несмотря на угрозу потери профессии, угрозу личной безопасности и свободы не прекращают служить закону и блестяще выполняют свой долг. Для меня честь, что моей защитой занимаются лучшие профессионалы Беларуси", - заявила Мария Колесникова..





Она опасается остаться и вовсе без защиты, так как оказание ей юридической помощи сопряжено с рисками оказаться в тюрьме или лишиться лицензии.