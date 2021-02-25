+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мария Колесникова требует прекратить давление на ее адвокатов

Мария Колесникова из СИЗО потребовала прекратить давление на её адвокатов, сообщает телеграм-канал Координационного совета.


Мария Колесникова, находясь в тюрьме, продолжает долбить и обращаться с жалобами по поводу условий содержания и по вопросам уголовного дела, по которому она задержана, в госорганы Беларуси: Минюст, генпрокуратуру, управление Департамента исполнения наказаний. 

К сожалению, не все жалобы Марии доходят до инстанций, что грубо нарушает её права. Сотрудники СИЗО также не передали обращение Марии в Минюст, которое она написала в связи с лишением лицензии адвоката Людмилы Казак.

"Я, Мария Колесникова, требую немедленно прекратить давление, травлю, преследование и политическую расправу над одним из лучших адвокатов страны Людмилой Казак.

Лишение Людмилы лицензии – это нарушение моего права на защиту, давление на меня и систематическое противодействие оказания мне юридической помощи. Это четвёртый адвокат, который оказывает мне юридическую помощь и за это подвергается давлению со стороны правоохранительных органов.

Это адвокаты, которые, несмотря на угрозу потери профессии, угрозу личной безопасности и свободы не прекращают служить закону и блестяще выполняют свой долг. Для меня честь, что моей защитой занимаются лучшие профессионалы Беларуси", - заявила Мария Колесникова..

Она опасается остаться и вовсе без защиты, так как оказание ей юридической помощи сопряжено с рисками оказаться в тюрьме или лишиться лицензии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]