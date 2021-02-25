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ГАИ успокоила водителей, что «писем счастья» по техосмотру пока не будет

Госавтоинспекция ВД Гродненского облисполкома успокоила водителей насчет «писем счастья» с камер фотофиксации. Техосмотр пока фиксироваться не будет.


С 1 марта 2021 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые дают возможность при помощи камер фотофиксации привлекать к ответственности водителей, чьи транспортные средства не прошли техосмотр. Государственные телеканалы со ссылкой на официальных лиц МВД также подтвердили, что «письма счастья» за техосмотр с 1 марта начнут приходить. Мол, пишет Народная Воля, камеры уже прошли тестирование и готовы к работе. Как теперь оказалось, с 1 марта таких писем ожидать не стоит.

Как заявили в Гродненской Госавтоинспекции, с 1 марта дается лишь правовая возможность привлечения к ответственности. А вот с технической реализацией этой возможности пока накладка. Причем, в ближайшей перспективе техническая реализация инициативы невозможна. При этом МВД не ставит перед собой задачу реализовать это в ближайшей перспективе.

В общем, можно с облегчением выдохнуть, хотя инспектор ГАИ все же имеет право остановить автомобиль для проверки и посмотреть, прошел ли он техосмотр. В случае отсутствия, последует штраф. Поэтому техосмотр все же лучше проходить.
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