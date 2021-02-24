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Милиция Витебщины зачем-то закупает противочумные костюмы

300 одноразовых защитных комбинезонов закупает управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Возможно, они будут выглядеть так. Иллюстративное фото

В рамках объявленного тендера милиция приобретает противочумные костюмы с капюшонами, изготовленные из материала спанбел IV, плотностью 40 грамм на метр квадратный.

Медицинские костюмы закупают одиннадцати различных размеров, по 10-70 штука каждого размера. Всего закупается 300 одноразовых комбинезонов общей ориентировочной стоимостью 2100 рублей — т.е. по 7 рублей за костюм.

Поставить эти средства индивидуальной защиты УВД должны до 12 марта. Закупка проводится из одного источника, оплачивать ее будут из республиканского бюджета.
Vitebsk.cc
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