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Беларуска спросила у исполкома про использование белого и красного цветов в быту

Белоруска спросила у исполкома: каким нормативным правовым актом регламентируется использование белого и красного цветов в быту?

Вот, что ей ответили.

"Предметы в цветовой гамме белого и красного не являются символикой и законодательством их использование не регламентировано".

Но...

При наличии других факторов... цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения".

фото: @euroradio
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