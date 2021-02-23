+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Одноклассники били по голове и животу ногами" После августа-2020 резко выросла агрессивность среди школьников

Статистика по школьным травмам начиная с осени 2020 года резко пошла вверх. Психологи говорят, что беспрецедентная жестокость правящего режима в отношении граждан отразилась и на детях.

"Одноклассники били по голове и животу ногами" После августа-2020 резко выросла агрессивность среди школьников
этой осенью беларуские дети играли в "людей и ОМОН"
Число обращений по поводу школьных травм в Гродненской областной детской клинической больнице увеличилось в три раза. Сообщения о жестокости одноклассников стали чаще встречаться среди причин получения повреждений у детей, пишет hrodna.life

Учет детских травм в садиках, школах, оздоровительных лагерях, колледжах и лицеях врачи ведут последние шесть лет. До 2020 года в приемном отделении Гродненской областной детской клинической больницы обычно регистрировали по 8−12 таких обращений в месяц.

С осени 2020 количество травм утроилось

Начиная с осени 2020 года количество количество школьных травм выросло в 2,5−3 раза. В октябре 2020 года медики зарегистрировали 17 обращений, в ноябре — 22, в декабре — уже 30. Рекорд был установлен в январе 2021 года — 34 пациента. 

Данные были опубликованы 16 февраля на сайте Гродненской областной детской клинической больницы. В заметке отмечалось, что изменились и обстоятельства получения травм:

«Чаще всего школьники получают травмы на уроках физкультуры, но с 2020 года на слуху другие обстоятельства: „одноклассник выкрутил руку“, „били одноклассники по голове и животу ногами“, „подрался с одноклассником“, толкнула одноклассница», «ударил одноклассник в нос», «ударил одноклассник пакетом с обувью по голове 30 раз», «напали с ножом в колледже», - пишет в заметке зав. приемным отделением УЗ «ГОДКБ» О. М. Воронцова.

Любопытно, что после публикации данного материала информация с сайта больницы исчезла. Также утром 24 февраля в редакцию hrodna.life позвонили из больницы с настойчивым требованием удалить новость из-за якобы негатива и вреда для репутации школ.

Однако утром 25 февраля информация вернулась на страницу больницы.

Психолог: Это связано с напряжением в обществе

«Обычно такое поведение появляется у ребенка в тех случаях, когда есть агрессия, направленная на него самого. Это может быть воздействие со стороны семьи или школьного окружения, пояснила Hrodna.life психолог, заведующая кафедрой клинической и консультативной психологии БГПУ Оксана Шульга. — Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, смотреть обстановку в семье и школе. В школьном коллективе такое может происходить, если не установлены четкие правила поведения и есть безнаказанность».

Тот факт, что статистика резко выросла осенью, отражает напряжение в обществе, считает Оксана Шульга:

"Чем выше уровень насилия, тем больше это сказывается на психологическом состоянии людей. Родители, учителя, другие взрослые находятся в напряжении. Кто-то об этом говорит, кто-то молчит, кто-то сдерживается. Если нет возможности проговорить, проработать негативные эмоции, они будут проявляться на поведенческом уровне. 

Все это мы транслируем детям. Школьники еще не умеют управлять своим поведением, контролировать злость и агрессию, поэтому на них эта ситуация сказывается больше всего".
Made with Flourish
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]