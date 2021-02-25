Потребность в некоторых лекарствах в 2020 году возросла в семь раз. Предприятия работали на пределе производственных мощностей, при этом зачастую были вынуждены отказываться от экспортных поставок в пользу отечественного здравоохранения. Об этом заявил генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Официальный Минздрав».





Казакевич отметил, что «Белфармпром» постоянно контролирует производство и реализацию препаратов, наиболее востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Всего их 146. При этом 80 % из них — продукция организаций холдинга «Белфармпром». Объемы производства и поставок таких препаратов существенно возросли.





— За год, к примеру, отгружено меропенема, атракуриума и цефтриаксона в объеме более 7-летней потребности, парацетомола и азитромицина — более 4-летней и т. д., — пояснил он.





Также С. Казакевич обратил внимание на то, что из-за работы на пределе производственных мощностей предприятия не смогли поставить на экспорт лекарства на сумму порядка 12 млн долларов, а это примерно месячный объем отгрузки.





— Однако, несмотря на целый ряд негативных факторов, в прошедшем году удалось реализовать главную задачу фармацевтической промышленности — обеспечить здравоохранение необходимыми лекарственными средствами, —резюмировал Казакевич.



