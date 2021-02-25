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Стартует производство Covid-вакцины на "Белмедпрепаратах". Готовьтесь

Производство вакцины от коронавируса из полупродукта начнется на площадях РУП "Белмедпрепараты" до конца февраля, сообщили в Минздраве.

"В ближайшие дни стартует производство вакцины из полупродукта на площадях РУП "Белмедпрепараты". Параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

фото: gknt.gov.by

Как ранее сообщалось, выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси планировалось начать в первом квартале 2021 года. Об этом в середине января текущего года заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет interfax.by
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