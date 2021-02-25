"В ближайшие дни стартует производство вакцины из полупродукта на площадях РУП "Белмедпрепараты". Параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу", - говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.





фото: gknt.gov.by





Как ранее сообщалось, выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси планировалось начать в первом квартале 2021 года. Об этом в середине января текущего года заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет interfax.by



