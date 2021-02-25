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Ученые: экстракт спирулины может значительно облегчить течение болезни у пациентов с COVID

Совместные исследования израильских и исландских ученых показали, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при заражении COVID-19, сообщает в среду израильская газета Jerusalem Post.


 

Согласно данным ученых, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.

 

Исследование, результаты которого описаны в журнале "Морская биотехнология" (Marine Biotechnology), проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии, пишет interfax.by
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