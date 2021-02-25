



Согласно данным ученых, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.

Исследование, результаты которого описаны в журнале "Морская биотехнология" (Marine Biotechnology), проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии, пишет interfax.by