Ученые: экстракт спирулины может значительно облегчить течение болезни у пациентов с COVID
Совместные исследования израильских и исландских ученых показали, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при заражении COVID-19, сообщает в среду израильская газета Jerusalem Post.
Согласно данным ученых, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.
Исследование, результаты которого описаны в журнале "Морская биотехнология" (Marine Biotechnology), проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии, пишет interfax.by
08:31 25/02/2021
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