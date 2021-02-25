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Оползень на кладбище. В Италии сотни гробов обрушились в море

ЧП в Италии.

Сотни гробов попали в море, куда обрушился целый участок кладбища
VIGILI DEL FUOCO

100-летнее кладбище на морском обрыве в деревне Камольи под Генуей оказалось не самым спокойным местом последнего отдыха после того, как там произошел оползень и сотни гробов вместе с двумя часовнями обрушились в море, пишет Русская служба Би-би-си.

По словам мэра деревни, несмотря на то, что в этом районе часто случаются горные обвалы и оползни, последнее событие стало "невообразимой катастрофой".

Гробы на этом кладбище были замурованы в стену в соответствии со старинной итальянской традицией. После того, как стена дала трещину, рабочие стали снимать ее на видео и запечатлели момент, когда большой участок стены вместе с гробами обрушился вниз в Лигурийское море.
"Такого рода оползень очень трудно предсказать или заранее заметить, - сообщил журналистам мэр деревни Камольи Франческо Оливари. Впрочем, по его словам, местные рабочие еще несколько дней назад заметили трещины в скале и сообщили об этом властям.
"Мы огородили этот участок, потому что в последние дни там раздавались странные скрежещущие звуки", - добавил советник мэра Тино Ревелло.

Несмотря на усилия водолазов из пожарной бригады и службы береговой охраны, им удалось извлечь из воды лишь около 10 из примерно 200 гробов, обрушившихся в море.
Как сообщил представитель местной Службы гражданской обороны Джакомо Джампедроне, спасатели перекрыли участок воды в том месте, где произошел оползень, чтобы не дать гробам уплыть в открытое море.
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