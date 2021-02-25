+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Более 130 стран не начали вакцинацию от коронавируса

Эти государства не получат необходимых препаратов до 2022 года, если положение дел не изменится, заявила глава ЮНЕСКО.

Первую дозу вакцины от COVID-19 не получили жители свыше 130 стран мира, в том числе наиболее уязвимые. Об этом в среду, 24 февраля, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Когда было объявлено о проведении кампаний по вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели. Более 130 стран еще не получили ни одной дозы препарата, а наиболее уязвимые государства на данный момент не защищены», — отметила гендиректор.

По ее подсчетам, если положение дел с вакцинами не изменится, развивающиеся страны не получат доступа к препаратам как минимум до конца этого года.

Таким образом, подчеркнула Азуле, пандемию не удастся преодолеть еще долгое время, пишет telegraf.by

Напомним, в Украине кампания по вакцинации от коронавируса началась накануне. Первые прививки получили медики в пяти областях страны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]