Более 130 стран не начали вакцинацию от коронавируса

Первую дозу вакцины от COVID-19 не получили жители свыше 130 стран мира, в том числе наиболее уязвимые. Об этом в среду, 24 февраля, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.





«Когда было объявлено о проведении кампаний по вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели. Более 130 стран еще не получили ни одной дозы препарата, а наиболее уязвимые государства на данный момент не защищены», — отметила гендиректор.





По ее подсчетам, если положение дел с вакцинами не изменится, развивающиеся страны не получат доступа к препаратам как минимум до конца этого года.





Таким образом, подчеркнула Азуле, пандемию не удастся преодолеть еще долгое время, пишет telegraf.by





Напомним, в Украине кампания по вакцинации от коронавируса началась накануне. Первые прививки получили медики в пяти областях страны.



