Главный санитарный врач рассказал, когда белорусам ждать третью волну COVID-19
Третью волну COVID-19 в Беларуси ждут не раньше лета. Об этом заявил замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
Главный санитарный врач рассказал, когда белорусам ждать третью волну COVID-19
По словам замминистра, на фоне отмечающегося сезонного роста количества острых респираторных заболеваний в марте может произойти и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом врач отметил, что волна заболеваемости будет не такой существенной, как в декабре прошлого года. Однако и предостерег, что расслабляться не стоит.
«Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется», — отметил он.
Тарасенко также подчеркнул, что новых штаммов коронавируса в Беларуси не зафиксировано.
«Циркулируют вирусы, которые изначально зарегистрированы при первой волне, — итальянский, иранский и уже свои собственные», — пояснил он агентству «Минск-Новости».
20:38 24/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение