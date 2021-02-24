







Главный санитарный врач рассказал, когда белорусам ждать третью волну COVID-19

По словам замминистра, на фоне отмечающегося сезонного роста количества острых респираторных заболеваний в марте может произойти и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом врач отметил, что волна заболеваемости будет не такой существенной, как в декабре прошлого года. Однако и предостерег, что расслабляться не стоит.





«Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется», — отметил он.





Тарасенко также подчеркнул, что новых штаммов коронавируса в Беларуси не зафиксировано.



