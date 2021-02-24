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Главный санитарный врач рассказал, когда белорусам ждать третью волну COVID-19

Третью волну COVID-19 в Беларуси ждут не раньше лета. Об этом заявил замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.



Главный санитарный врач рассказал, когда белорусам ждать третью волну COVID-19
По словам замминистра, на фоне отмечающегося сезонного роста количества острых респираторных заболеваний в марте может произойти и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом врач отметил, что волна заболеваемости будет не такой существенной, как в декабре прошлого года. Однако и предостерег, что расслабляться не стоит.

«Мы не застрахованы от третьей, четвертой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета нынешнего года не прогнозируется», — отметил он.

 Тарасенко также подчеркнул, что новых штаммов коронавируса в Беларуси не зафиксировано.

«Циркулируют вирусы, которые изначально зарегистрированы при первой волне, — итальянский, иранский и уже свои собственные», — пояснил он агентству «Минск-Новости».
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