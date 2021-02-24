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Российская гадалка сделала расклад на Рогачука. Мэр Бреста отреагировал на видео

Меня сложно чем-либо удивить. Но, честно говоря, был поражён, когда мне прислали ссылку на видео в ютубе «Рогачук. Все бесполезно? Гадание 2021».

Оказывается, одна, судя по-всему российская гадалка, пишет brestcity.com, по просьбам её подписчиков, сделала расклад на картах в отношении меня. Посмотрел, скорее, из любопытства)

Что-то повеселило, что-то осталось загадочным. 
В принципе карты у меня неплохие, как отмечает гадалка, а все прикроется какой-то денежной бумагой))
Откуда же ждать финансовые потоки?))) 
Ответ очевиден!!! 
Миллион долларов от Блумберга за победу в конкурсе городов!!!
 Судя по всему шансы Бреста весьма хорошие!!! 
Что ж, время покажет стоит ли верить пророчествам гадалки. 
П.С. В каждой шутке есть доля шутки!))))


 
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