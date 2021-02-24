Оказывается, одна, судя по-всему российская гадалка, пишет brestcity.com, по просьбам её подписчиков, сделала расклад на картах в отношении меня. Посмотрел, скорее, из любопытства)





Что-то повеселило, что-то осталось загадочным.

В принципе карты у меня неплохие, как отмечает гадалка, а все прикроется какой-то денежной бумагой))

Откуда же ждать финансовые потоки?)))

Ответ очевиден!!!

Миллион долларов от Блумберга за победу в конкурсе городов!!!

Судя по всему шансы Бреста весьма хорошие!!!

Что ж, время покажет стоит ли верить пророчествам гадалки.

П.С. В каждой шутке есть доля шутки!))))







