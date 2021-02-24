Евгений Ливянт: частные школы в Беларуси могут уйти в «катакомбы»













— Это были сотрудники районного, городского и областного управлений образования. В течение целого рабочего дня они задавали вопросы; спрашивали, как проходит кадровая, организационная, идеологическая работы. В основном их интересовала документация. Мне никто не сообщил о том, чтобы они посетили хоть один урок. Аналогичная ситуация была и в Минске».





Подобные случаи описывают директора и работники сразу нескольких частных школ в Беларуси, пишет Еврорадио. Кого-то начали проверять ещё в прошлом году, к другим пришли сейчас. Смысл таких визитов участникам рынка не очень понятен: если родители, которые оплачивают учёбу своих детей, замечают в образовательном процессе какой-то косяк, они тут же обращают на это внимание.





«Других проблем нет»: к частникам приходят, а учебники — дурацкие





Евгений Ливянт рассказывает, что в декабре 2020 года он получил документ, в котором говорилось о том, что на основании решения Национальной комиссии по правам ребёнка управлениям образования необходимо провести мониторинг всего, что происходит в частных школах.





«Раньше, когда речь шла о действительно серьёзных случаях в системе образования, мы об этой комиссии ничего не слышали. Что-то я не помню, чтобы эта мифическая комиссия по правам ребёнка защищала белорусских школьников от диких учебных программ, дурацких учебников. Комиссию не интересует, что конкурс в педагогические вузы стал чуть ли не отрицательным, что престиж учительской профессии просто отсутствует. Его нет. А вот проблемы двух с половиной тысяч из миллиона учащихся в Беларуси, чьи родители самостоятельно решают проблемы со школой, эту комиссию обеспокоили. Ну сумасшедшие мамы и папы решили: «Пусть мучаются наши дети в частных школах», а комиссия по правам ребёнка говорит: «Нет, надо их защитить». Просто потрясающая история!»

Ливянт обращает внимание на то, что прийти проверять учебное заведение от нечего делать нельзя. Проверка — это процедура, которая должна происходить согласно регламенту, после чего должны быть сделаны выводы. Но теперь проверку назвали мониторингом, о результатах которого частникам могут даже не сообщить.





«Других проблем нет, — возмущается специалист. — Министерство образования завалило всё, что только можно было завалить, и решило заняться частными школами. И Россия, и Польша, и Украина — все соседние страны, кроме нас, запустили программу по дистанционному обучению, чтобы помочь людям во время пандемии. Наши — только с 10 января 2021 года, и теперь ею никто не пользуется. К ней много вопросов, если бы третьекурсник какой-нибудь IT-специальности сделал бы такую работу, боюсь, что его вообще бы отчислили. Это стыдно показывать. В январе должен был заработать детский технопарк наподобие российского «Сириуса». Фантастический шикарный проект рядом с корпусом-кораблём БНТУ. По итогу собрали чуть ли не случайных школьников, сделали и поставили баннер в одном из вузов, сфотографировали, объявили: «О, у нас открылся технопарк».



Новый закон метёт по-старому





Ещё одна тема, которая беспокоит как Евгения Ливянта, так и некоторых других участников рынка, — это готовящийся закон «О лицензировании».





Пока что частные школы открываются по заявительному принципу (заявке учредителя) и лицензия не нужна. Чтобы выдавать аттестаты за 9 и 11 классы, учреждение образования должно раз в пять лет проходить аккредитацию также на основании подачи заявления. Специальная комиссия выезжает на место и проверяет, всё ли в порядке с документацией, есть ли необходимый штат сотрудников, соблюдаются ли санитарные нормы. Вопросов нет — школьники получают аттестаты.





Если закон «О лицензировании» вступит в силу, учредителям частных школ надо будет получить лицензию, чтобы в принципе работать на рынке. И вот здесь начинаются вопросы.





«Для того чтобы получить подобную лицензию, понадобится найти отдельно стоящее здание с собственной огороженной территорией определённой площади, — продолжает Ливянт. — Всё, уже тут сразу нельзя: большие вложения на старте плюс, например, в Минске таких зданий практически не осталось. Кроме того, должна быть специальная столовая и ещё много разных требований вплоть до биде в комнатах гигиены для девочек. На каждые 70 девочек с 5 по 11 класс должна быть одна комната гигиены. Ни одна государственная школа не соответствует тем нормам, которые прописаны в уже существующих законах. Частная тем более не может соответствовать. Но родители — не идиоты. Когда они отправляют детей в частные школы, сами в состоянии разобраться, подходят им условия или нет. Они же не враги своему ребёнку. Увидят, что не подходят, — заберут и переведут в другую, это их дела».





Собеседник Еврорадио просит заметить: если бы Министерство образования демонстрировало успехи в развитии системы образования и решало действительно острые проблемы, он бы не говорил так пафосно. По мнению Евгения Ливянта, если власти не прекратят давить на частные школы, большинству из них придётся закрыться или уйти в так называемые «катакомбы», когда родители самоорганизовываются, снимают коттедж, нанимают учителей, которые обучают их детей без лицензий, регистраций и аккредитаций. Так стоит ли до этого доводить?



Кому могут мешать частные школы





В августе 2020 года, выступая на педагогическом форуме, экс-председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратил внимание на рост количества частных школ в Минске.

«В прошедшем учебном году 880 учащихся получали общее среднее образование в 12 частных учреждениях, — заявил он. — В настоящее время число таких учебных заведений составляет 18. Причём только четыре из них прошли соответствующую аккредитацию».





Чиновник дал понять, что и комитету, и районным управлениям по образованию необходимо активнее изучать качество предоставляемого образования, контролировать выполнение санитарных норм и правил в частных учреждениях.