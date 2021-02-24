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Почти четверть пациентов с Covid сталкиваются с выпадением волос через полгода после болезни, предупреждают ученые

"Утомляемость, потеря обоняния и боли в груди - все это одни из наиболее известных долгосрочных последствий, которые сохраняются через несколько месяцев после заражения коронавирусом.

Однако, согласно новому научному исследованию, почти четверти пациентов, переживших Covid-19, возможно, также придется приспособиться к выпадению волос", - пишет Daily Mail.

"Исследование, опубликованное в The Lancet, показывает, что 359 из 1655 пациентов, госпитализированных в Ухане в Китае - а это 22% - столкнулись с выпадением волос через полгода после выписки", - говорится в статье.

"В то время, как, по словам дерматологов, выпадение волос - это нормальная физиологическая реакция на стрессовое событие, такое как инфекционное заболевание, и носит временный характер, Covid может быть связан с такими состояниями, как алопеция, которые могут привести к необратимой потере волос", - отмечается в публикации.

"Китайские авторы исследования хотели изучить долгосрочные последствия Covid-19 для здоровья, получившие название "долгий Covid". Эти симптомы, по их словам, "остаются в значительной степени неясными", хотя Британская служба общественного здравоохранения причисляет к ним 14 симптомов, включая утомляемость, одышку, бессонницу, головокружение, боль в суставах, депрессию и тревогу. Но выпадение волос в этом списке отсутствует", - подчеркивает Daily Mail.

"Цель этого исследования состояла в том, чтобы описать долгосрочные последствия для здоровья пациентов с Covid-19, которые были выписаны из больницы", - сообщают авторы из Китайской академии медицинских наук. "Насколько нам известно, это крупнейшее когортное исследование с самой длительной продолжительностью последующего наблюдения, в котором оцениваются последствия для здоровья взрослых пациентов, выписанных из больницы, выздоравливающих от Covid-19".

"Пациенты с Covid-19, задействованные в исследовании, были выписаны из больницы "Цзинь Инь-Тань" в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Шесть месяцев спустя пациентов опрашивали с помощью серии анкет для оценки симптомов и качества жизни, связанного со здоровьем, а также они проходили медицинский осмотр, анализы крови и тест с 6-минутной ходьбой. Исследователи обнаружили, что пациентов, в основном, тревожили усталость или мышечная слабость, проблемы со сном, беспокойство или депрессия, но потеря волос также была одним из основных последствий. В целом, 63% испытывали усталость или мышечную слабость, 26% - проблемы со сном, 23% - тревогу или депрессию, а 22% столкнулись с выпадением волос", - передает газета.

"Эти открытия последовали за исследованием долгосрочных симптомов коронавируса, опубликованным прошлым летом доктором Натали Ламберт из Медицинской школы Университета Индианы. В ходе онлайн-опроса Ламберт собрала 1567 ответов людей, страдающих от долгосрочных симптомов Covid. Она обнаружила, что 423 человека из этого общего количества столкнулись с выпадением волос - это 21-й наиболее часто упоминаемый симптом в списке из 50 (на первом месте стояло состояние усталости)", - сообщает издание. (...)

"Хотя влияние Covid-19 на легкие и сосудистую систему получило некоторое внимание СМИ и медицинских кругов, результаты этого исследования показывают, что симптомы со стороны мозга, всего тела, глаз и кожи также являются частыми проблемами со здоровьем у выздоравливающих людей", - указала доктор Ламберт.

"По данным Американской академии дерматологии (AAD), выпадение волос, вызванное Covid, происходит из-за телогенового оттока (ТО) - состояния, вызванного нарушением цикла роста волос. TО приводит к высокому проценту анагеновых фолликулов, преждевременно переходящих в фазу покоя на поверхности головы. TО длится от шести до девяти месяцев, прежде чем волосы вернутся к своей нормальной толщине и внешнему виду", - говорится в публикации.

"Это происходит, когда в фазу выпадения (телогена) одновременно выпадает больше волос, чем обычно", - указывают исследователи. - Повышенная температура или болезнь могут вызывать выпадение большего количества волос. Большинство людей отмечают заметное выпадение волос через два-три месяца после того, как перенесли заболевание или жар".

"Специалисты лондонского центра Belgravia также сообщили о росте числа случаев телогенового оттока с начала пандемии. В прошлом году они установили, что почти две трети (64%) пациентов мужского пола и более трети женщин (38%) с диагнозом TО в центре Belgravia сталкивались с симптомами, связанными с Covid-19.

"Потеря волос, связанная с TО, довольно часто проявляется примерно через три месяца после периода тяжелой травмы, болезни или стресса, что согласуется с нашими выводами, - указала Рали Божинова, главный трихолог центра Belgravia. - Резкое увеличение числа диагнозов показывает степень стресса, которому подвергается организм из-за вируса, не только вызывающую временный ТО, но и потенциально усугубляющую другие состояния выпадения волос, которые могут иметь долгосрочные последствия, если их не лечить".

"Другой эксперт предположил, что Covid-19 может быть связан с очаговой алопецией, которая приводит к появлению залысин размером с монету на коже головы. Очаговая алопеция может привести к полному облысению, называемому генерализированной алопецией, и может препятствовать возобновлению роста волос. В этих случаях Covid-19 может провоцировать аутоиммунный ответ, когда организм атакует собственные волосяные фолликулы, отключая их, говорит трихолог Иэн Саллис, не участвовавший в китайском исследовании".

"Covid, как и многие другие фебрильные заболевания, может сбивать с толку нашу аутоиммунную систему, - сообщил Саллис Daily Mail. - Любой тип шока, будь то физический, эмоциональный или психологический, может вызвать алопецию, поэтому его, безусловно, можно классифицировать как возможный триггер". (...)
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