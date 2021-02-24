Блогеру Владимиру Цыгановичу предъявили новые обвинения

Блогер MozgON. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu





Владимир Цыганович, известный как блогер MozgON, передал из СИЗО на Володарского письмо, в котором написал, что ему предъявили еще одно обвинение по ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК РБ («Подготовка к участию в массовых беспорядках»), пишет незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».





Владимира Цыгановича задержали 9 июня и присудили ему административный арест. А 26 июня его перевели в СИЗО-1 и предъявили обвинения по «делу Тихановского» (ч. 2. ст. 342 УК РБ «Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали блогера политическим заключенным.





Новое обвинение Владимир Цыганович считает непонятным и в письме пишет, что таким образом власти стараются не выпускать его из СИЗО № 1 (санкция содержания под стражей во время следствия по ст. 342 УК РБ составляет 6 месяцев, закончившихся в декабре 2020 года).





В переданном письме Цыганович сообщил, что в отношении него в течение месяца проводили психиатрическую экспертизу в РНПЦ психического здоровья. Также делали и экспертизу его видеосюжетов.