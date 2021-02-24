Витовт, Ной и Соломон. В Минюсте рассказали, какие имена давали мальчикам белорусы. А вы знаете, что можно давать два имени?
Министерство юстиции Беларуси рассказало в своем телеграм-канале о том, какие имена давали жители страны своим новорожденным сыновьям в 2020 году.
Топ 5 самых популярных имен мальчиков в прошедшем году вошли Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в 5-ку вошел Иван, в Бресте – Даниил, в Могилеве – Тимофей. В Минске на свет появились 361 Марков и 337 Романов.
Среди редких мужских имен, которые выбрали родители для сыновей, пишетТелеграф, были следующие:
Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.
Согласно закону, родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, не противоречащее нормам общественной морали. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.
18:27 24/02/2021
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