



По словам министра, мы сейчас находимся на “второй волне, с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах”. Третья волна, по ожиданиям Пиневича должна быть менее интенсивной и будет зависеть от того, сколько новых штаммов будет занесено в нашу страну.





Также на интенсивность третьей волны заболеваемости окажет существенное влияние вакцинация населения.





На сегодняшний день количество привитых в нашей стране составляет... всего 25 тысяч человек. В основном это медработники, находящиеся в повышенной зоне риска. Еще 40 тыс. вакцин поступает в регионы сейчас.





Кроме того, 100 тыс. доз китайской вакцины прибыло в Беларусь — ею будут привиты 50 тыс. человек. Еще 100 тыс. доз ожидается в марте, рассказал Дмитрий Пиневич. Ожидают, по словам министра и вакцину белорусского разлива.





«В марте мы планируем получить розлив «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий — планируем выпускать по 500 тыс. доз в месяц». Министр здравоохранения подчеркнул: "полагаю, что благодаря проведённой работе и нашим договорам все желающие получат прививку"»,- пообещал глава минздрава.





Российская вакцина Спутник V

Вакцина создана в Институте Гамалеи и получила название Спутник V­ — это векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов. Вакцину применяют в два этапа с промежутком в три недели.





Путин ранее рассказывал, что одна из его дочерей уже сделала прививку: “Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день — 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие”.





Китайская вакцина

Буквально на днях в Беларусь отправалось 100 тысяч доз китайской вакцины.





“Синофарм” отличается от прочих вакцин не только процентами своей результативности. В отличие от конкурентов, предложивших препараты, работающие на не использовавшихся до сих пор на рынке технологиях, китайская вакцина создана по классическим технологиям.





Она доставляет в организм выращенные в лаборатории фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Для создания BBIBP-CorV исследователи Пекинского института получили три варианта коронавируса от пациентов в китайских больницах.





Они выбрали один из вариантов, потому что он мог быстро размножаться в клетках почек обезьян (установили во время исследования), выращенных в резервуарах биореактора.





Какие ньюансы есть у китайской вакцины





У научного сообщества есть вопросы и к прозрачности исследования китайского препарата, пишет The New York Times.





Никто не может сказать, как долго продлится эта защита. Возможно, что уровень антител снизится в течение нескольких месяцев. В то же время, иммунная система привитого человека также содержит специальные В-клетки памяти, которые могут хранить информацию о коронавирусе годами или даже десятилетиями.





Однако Китайское правительство, контролирующее «Синофарм», уже зарегистрировало препарат и уверено в его безопасности.