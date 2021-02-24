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От 20 евро за полет: Международные авиалинии Украины запустили распродажу билетов на весенние рейсы

Акция продлится до 1 марта.


Авиакомпания «МАУ» запустила распродажу билетов 22 февраля. В акции участвуют маршруты из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и Николаева. Дешевые билеты предлагают на рейсы с 25 февраля по 25 апреля.

Например, до Вильнюса из столицы Украины можно долететь за 21 евро, до Милана за 38, до Праги за 45. Билет в Тбилиси обойдется в 54 евро, Ларнаку – в 57, Стамбул – в 60 евро.

Посмотреть все бюджетные рейсы можно на официальном сайте МАУ. Там же можно купить билеты.



 
 
 
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