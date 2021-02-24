Хватают и бьют без разбора: появилось еще одно свидетельство преступлений силовиков
Мирные протесты в Минске в августе 2020 года подавлялись очень жестоко. В интернете опубликовано очередное свидетельство преступлений режима.
фото носит иллюстративный характер
Это видео от 11 августа, на котором запечатлен налет силовиков с дубинками на магазин «Алми» на Притыцкого в Минске.
Как видно на видео, хватали всех подряд, без разбора и скидки на возраст. Но особо доставалось молодежи. Немотивированная агрессия даже к тем, кто явно оказался в магазине не потому, что от кого-то убегал.
15:13 24/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение