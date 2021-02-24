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Хватают и бьют без разбора: появилось еще одно свидетельство преступлений силовиков

Мирные протесты в Минске в августе 2020 года подавлялись очень жестоко. В интернете опубликовано очередное свидетельство преступлений режима.

Хватают и бьют без разбора: появилось еще одно свидетельство преступлений силовиков
фото носит иллюстративный характер
Это видео от 11 августа, на котором запечатлен налет силовиков с дубинками на магазин «Алми» на Притыцкого в Минске.

Как видно на видео, хватали всех подряд, без разбора и скидки на возраст. Но особо доставалось молодежи. Немотивированная агрессия даже к тем, кто явно оказался в магазине не потому, что от кого-то убегал.
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