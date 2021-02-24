По словам Троцкого, его машину беспричинно остановили люди в черном и балаклавах, а когда тот, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ "достал боевое оружие и направил в его сторону, прицелился прямо в голову и приготовился стрелять".

После задержания Троцкого сильно избили. С черепно-мозговой травмой под конвоем и в наручниках он провел в больнице три недели. Затем Александра Троцкого перевели в СИЗО-1 по уголовному делу за "насилие" в отношении милиционера (ст. 364 УК).

Но перед передачей дела в прокуратуру следователи переквалифицировали обвинение на более жесткое — покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел.

Дело рассматривается под председательством судьи Сергея Хрипача.

"Пострадавший" сотрудник ГАИ Юров на первое заседание не явился в связи с подозрениями у него COVID-19.





В чем обвиняют мужчину?

По обвинению водитель Александр Троцкий в период времени с 19:50 по 19:55 12 августа на проезжей части на проспекте Победителей по направлению улицы Мельникайте и проспекта Машерова остановил свой автомобиль «Шкода-кодиак» по законному требованию сотрудника ГАИ майора милиции Юрова.





На неоднократные требования сотрудника ОМОНа заглушить двигатель, выйти из автомобиля, открыть багажное отделение для досмотра Троцкий категорически отказался в грубой форме. При этом, «двигатель умышленно не заглушил, из автомобиля не вышел, багажное отделение для досмотра не предоставил».





Затем Троцкий, продолжая находиться в автомобиле, "имея цель на совершение убийства сотрудника органов внутренних дел Юрова, желая воспрепятствовать его законной деятельности, из мести Юрову по выполнению им обязанностей по обеспечению им охраны общественного порядка, используя в качестве орудия убийства источник повышенной общественной опасности — автомобиль «Шкода-кодиак», наблюдая препятствия в виде стоявшего у капота Юрова внезапно умышленно начал движение на Юрова".





По обвинению, когда сотрудник ГАИ упал на капот и ударился телом об автомобиль, с целью реализации убийства Юрова умышленно продолжил движение на автомобиле, когда тот был на копоте, тем самым имея умысел на его убийство.





Довести до конца убийство Юрова Троцкий не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший в момент наезда находился в бронежилете. Юров перекатился по капоту по движущемуся автомобилю и упал на проезжую часть.





После наезда Троцкий скрылся с места происшествия. Таким образом, по мнению гособвинителя, Троцкий совершил покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с совершением им в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка — ч. 1 ст. 14 ст. 362 Уголовного кодекса.





Какие травмы были причинены "потерепевшему"?

Согласно материалам дела, сотруднику ГАИ Юрову в результате действий Троцкого причинены кровоподтеки правового предплечья, левой боковой поверхности туловища, ссадина на правой стопе, которые относятся к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья.





Мужчину полностью вину не признает.





Что говорит на суде сам Троцкий?

Александр Троцкий в суде отказался отвечать на вопросы гособвинителя, а зачитал свою позицию с ранее подготовленного им листа. Он заявил сразу, что вину он не признает.





Троцкий рассказывает, что 12 августа он возвращался домой с работы. Он хотел выехать на МКАД, но дороги в городе были перекрыты.





«Единственный оптимальный маршрут выехать на МКАД — проспект Победителей. Когда я двигался по проспекту, я обратил внимание на группу людей в темной одежде и балаклавах, которые находились на краю проезжей части. У некоторых из них в руках было оружие.





Один из них вышел на проезжую часть навстречу моему автомобилю. Он перегородил путь и жестом руки подал команду об остановке. Я подчинился этому требованию. Как в последствии выяснилось, эти люди в темной одежде и со скрытыми балаклавами лицами были сотрудниками милиции.





К водительской двери подошел сотрудник, который мне перегородил движение и подал сигнал об остановке. Как в последствии выяснилось — это был сотрудник ОМОНа Карота. Он в агрессивной форме, не представившись, без объяснения причин потребовал выйти из автомобиля.





В этот момент к моему автомобилю подошли другие сотрудники, лица которых были скрыты балаклавами. При этом установить, что это были сотрудники ОМОНа, а один из них был сотрудник ГАИ — было невозможно. Причину остановки мне не объявили. Юров ко мне вообще не подходил и ко мне не обращался.





«Прицелился мне прямо в голову и приготовился стрелять»

Опасаясь за свою безопасность, ввиду агрессивности этих лиц, я спросил у Короты, могу ли я оставаться в автомобиле. Никакой необходимости выходить из автомобиля — не было. Никакого правонарушения я не совершал, никто мне не объявил, что я задержан и должен выйти из автомобиля.





В этот момент Корота попытался открыть водительскую дверь снаружи, но она оказалась заблокирована. Тогда Корота еще в более агрессивной форме потребовал выйти из автомобиля и открыть багажник. Одновременно один сотрудник, который находился с правой стороны от меня, попытался открыть правую пассажирскую дверь, но она также была заблокирована.





Я ответил Короте, что мне страшно и я боюсь выходить из автомобиля, а открыть багажник можно не выходя из автомобиля. При этом, ни одного грубого или матного слова я не сказал.





Далее Корота резко сделал попытку открыть водительскую дверь. Он засунул руку в приоткрытое окно и попытался выбить окно локтем. При этом мне никто не сообщил, что в отношении меня может быть применена физическая сила или спецсредства.





Сразу же после неудавшейся попытки выбить стекло Корота подал сигнал и сотрудники, стоявшие вокруг автомобиля, направили оружие в мою сторону. Одновременно сотрудник ГАИ Юров встал впереди машины за 1,5 метра, достал боевое оружие и направил в мою сторону, прицелился мне прямо в голову и приготовился стрелять».





«Сотрудник ГАИ, пытаясь остановить автомобиль, прыгнул телом на капот»

По словам Александра, другой сотрудник с предметом в руках, похожим на молоток, направился к пассажирской двери.





«Сильно испугавшись за свою жизнь я просто попытался уехать с места остановки. Для чего вывернул руль максимально влево, тронулся с места, пытаясь никого не задеть. При этом Юров, наверное, пытаясь остановить автомобиль, прыгнул телом на капот, после чего скатился в сторону, а я выехал на полосу движения и попытался уехать. По автомобилю открыли огонь, начали стрелять. Было понятно, что по автомобилю было произведено гораздо больше трех выстрелов».





«Меня жестко и беспричинно избили»

Как рассказывает Александр, на ближайшем перекрестке он остановил автомобиль, и он хотел обратиться в милицию, но в это время его остановил другой экипаж ГАИ.





«Я вышел из автомобиля, меня жестко и беспричинно избили, а автомобиль повредили. После этого меня неоднократно избивали с применением дубинок, пистолета и с применением газового баллончика, распылив его мне в лицо. Практически с самого начала избиений самостоятельно передвигаться я уже не мог».





«Я просто хотел уехать, потому что испугался за свою жизнь»

Троцкий еще раз обратил внимание суда, что умысла на убийство Троцкого у него не было, а все его действия связаны только с тем, что он «реально опасался за свою жизнь, так как абсолютно беспричинно в отношении него было направлено боевое оружие и сотрудники милиции приготовились стрелять».





«При этом с двух сторон без объяснения причин лица в черной одежде. со скрытыми лицами и без опознавательных знаков стали выламывать двери автомобиля. Я допускаю, что в результате моих действий были причинены телесные повреждения Юрову, однако умысла у меня на это не было. Я просто хотел уехать, потому что испугался за свою жизнь».





Также Александр Троцкий отметил, что он ранее не знал Юрова, поэтому не мог ему мстить за что-нибудь или испытывать к нему неприязненные отношения.





«Прошу суд вынести оправдательный приговор. На вопросы отказываюсь отвечать, пользуясь своим правом», — сказал в заключении Александр.





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Что произошло после инцидента?

12 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале сообщила, что сотруднику милиции оказана медицинская помощь и он доставлен в медучреждение. Однако то, что и водитель Александр Троцкий был доставлен в больницу после избиения — Чемоданова умолчала.





В 5-й клинической больнице Троцкий находился три недели. За это время в палату к Александру никого из родных не пустили. Он был прикован наручниками к кровати, его охранял конвой. Третьего сентября Александра из больницы перевели в СИЗО № 1 на улице Володарского, где он находится и сейчас.





В отношении Александра сразу возбудили уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса — "насилие" в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако в декабре — перед передачей дела в прокуратуру — статью переквалифицировали.

Сейчас Александра Троцкого обвиняют по ч. 1 ст. 14 ст. 362 Уголовного кодекса-"покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка".

Санкция статьи 362 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, пожизненное заключение, смертная казнь. Согласно ч. 2 ст. 14 УК ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье Кодекса, что и за совершенное преступление.

22 января, когда уголовное дело против Александра уже находилось в Мингорсуде, Центральный суд рассмотрел административное дело против него за "неподчинение" сотруднику ОМОНа 12 августа — по ст. 23.4 КоАП. Это было повторное рассмотрение дела, новый протокол на него был составлен 22 декабря. Судья Дмитрий Карсюк осудил Александра Троцкого на 15 суток административного ареста.

Что происходит на суде? Александра Троцкого защищает адвокат Евгений Маслов. Государственное обвинение поддерживает прокурор Антон Тюменцев. Он также выступал в этом суде гособвинителем по делу блогера Павла Спирина, которого 5 февраля осудили на четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Пострадавший" сотрудник ГАИ Юров на первое заседание не явился в связи с подозрениями у него COVID-19. Из материалов дела стало известно, что Александр Троцкий писал заявления на возбуждение уголовного дела в отношении Юрова по следующим статьям:

- Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК); - Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК); - Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ч. 3 ст. 218 УК).

Но по всем статьям следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника ГАИ.

"Избивали и засовывали пистолет в рот" На суде озвучили показания Троцкого, данные им во время предварительного следствия в 5-ой больнице. Он заявлял, что ему угрожали убийством, избивали и засовывали пистолет в рот, приводили в чувство нашатырем и продолжали избивать, чуть не впал в кому.

"Мне были причинены тяжкие телесные повреждение группой лиц", — зафиксировано в протоколах допроса.

Судья задал вопрос, почему в показаниях во время следствия Троцкий не указал о наезде и сопротивлении. Троцкий отказался от ответа.

Во время следствия, когда состояние здоровья Александра стало лучше, Троцкий согласился дать показания, но сразу заявил о том, что намерения на причинение повреждений сотруднику у него не было, а все произошедшее — чистая случайность.

Следователи спрашивали его, чем он занимался 9, 10,11 августа, но Троцкий отвечал, что не помнит, но участия в митингах и беспорядках он не принимал.

Подписан на "Страна для жизни", голосовал за Тихановскую Из материалов дела стало известно, что во время следствия был осмотрен телефон Александра Троцкого. В кэше телефона сохранилась информация, какие видео он просматривал в телеграме. Адвокат сказал, что наличие видео на телефоне из Onliner, Nexta и TUT.BY не говорит о том, что он их просмотрел.

Прокурор озвучил, что в телеграме Троцкий был подписан на каналы "Радио Свобода" и "Страна для жизни". Также из осмотра телефона стало известно, что Александр зарегистрировался на платформе "Голос" и на выборах голосовал за Светлану Тихановскую. Это все озвучивается в суде.

К материалам дела приложили скриншот ответа Троцкому на подписанную им петицию об уходе с поста президента Александра Лукашенко.

Суд продолжается.



