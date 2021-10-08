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"Коммунальная катастрофа" в Кличеве: гостиница и 60 домой остались без воды

Частные дома и гостиница оставались без водоснабжения в Кличеве

Частные дома и гостиница в Кличеве оставались без холодного водоснабжения. По информации МЧС, сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения на переулке Школьном поступило 23 февраля в 16.50.
 
Без холодного водоснабжения оставались 62 частных жилых дома и гостиница. 

В 21.50 водоснабжение восстановили.
Источник: mogilevnews.by
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