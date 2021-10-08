Частные дома и гостиница в Кличеве оставались без холодного водоснабжения. По информации МЧС, сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения на переулке Школьном поступило 23 февраля в 16.50.

Без холодного водоснабжения оставались 62 частных жилых дома и гостиница.





В 21.50 водоснабжение восстановили.