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Внучка ветерана проведет в ИВС 75 суток! Дедушка назвал происходящее "фашизмом"

Гомельчанку Анастасию Перевощикову втайне судили три раза.

Внучка ветерана проведет в ИВС 75 суток! Дедушка назвал происходящее "фашизмом"
Как выяснила накануне мать Анастасии Перевощиковой — Елена, её дочь втайне судили три раза. На прошлой неделе — два, и вчера — один. В сумме девушка получила 75 суток. Елена называет это «очередным пробитым дном», пишет flagstok.info

«Основание для новых трех сроков по 15 суток всё те же: очередное показание свидетеля и невнятное фото, где кроме флага и плаката ничего не видно. А человека карают на 75 суток. Причём, даже трёх человек. Мать-пенсионерка и старый дедушка страдают не меньше». 

Как говорит Елена, сотрудник Новобелицкого РОВД Кротов прямым текстом говорил женщине о том, что однажды уже давал кому-то 85 суток ареста. И приводит его цитату в отношении Анастасии: «Рассмотрим — 15 плюс, рассмотрим — 15 плюс».

Так решается судьба Анастасии Перевощиковой. Елена не скрывает отчаяния.

«То есть, из этих слов следует, что судьбы людей решает даже не суд, а всего лишь начальник опорного пункта милиции. А то, что мы называем судом — всего лишь декорация».

Как ранее сообщал Флагшток, в январе 2020 года прошли массовые обыски у жителей Новобелицы в Гомеле. Милиция искала районные флаги. Обыски прошли у Анастасии Перевощиковой и у ее дедушки-ветерана. 

22 января девушка была задержана и получила 15 суток ареста предположительно за фото с плакатом «Вернул Кондрусевича? Верни выборы!». 6 февраля Анастасию освободили, но 8 февраля ее опять вызвали в милицию и дали 15 суток ареста. Тогда вкупе она получила 45 суток ареста.

Ее 89-летний дедушка ветеран, награждённый медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», назвал происходящее «фашизмом».
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