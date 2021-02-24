+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Погиб военнослужащий зенитной бригады: в Минске начался суд

Суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела о гибели в июне 2020 года военнослужащего зенитной ракетной бригады от огнестрельной травмы, сообщили в суде.

Трагедия с военнослужащим 1999 года рождения произошла в начале июня прошлого года. После проверочных мероприятий следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 454. Нарушение правил несения внутренней службы Уголовного кодекса Беларуси. Под следствие попал контрактник в звании старший лейтенант 1997 года рождения.

"Обвиняемым по делу является военнослужащий по контракту, начальник расчета отделения приемно-передающих устройств радиотехнической батареи 8 зенитного ракетного дивизиона 2 группы зенитных ракетных дивизионов военной части", – сообщили Sputnik в суде.

Он обвиняется в том, что, заступив в суточный наряд в качестве дежурного, в результате нарушений правил несения внутренней службы допустил "отсутствие контроля за несением службы лицами суточного наряда, нарушение сохранности оружия и боеприпасов, получение доступа к ним помощником дежурного по дивизиону".

Прокурор уже зачитал обвинение фигуранту дела, в суде начался допрос свидетелей, обвиняемый находится не под стражей, к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]