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На Могилевской ратуше уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам

На Могилевской ратуше остановились часы, потому что их смотритель, Геннадий Головчик, уволился из музея истории Могилева, сообщает «Радио Свобода». 56-летний часовщик покинул музей в знак протеста против увольнения директора Алексея Батюкова.


Геннадий Головчик сам сконструировал часы почти 15 лет назад. После их остановки часовой мастер рассказал, что готов обучить человека, который займет его место.

— Может, найдется в Могилеве еще один мастер, который не забросит дело на волю судьбы. Ратуша всегда была символом свободы, работать без свободы здесь трудно, — заявил Головчик.
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