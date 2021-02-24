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Водителя с 3,49 промилле задержали в столице. Пьяным за рулем он попался в четвертый раз

Пьяного водителя, задержанного на ул. Острошицкой 23 февраля, ранее уже трижды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

 Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», ссылаясь на  Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Nissan двигался по ул. Острошицкой со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Городецкой и въехал в металлическое ограждение. Никто не пострадал.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель с трудом стоял на ногах, когда покинул салон автомобиля, что, опять же, произошло только с посторонней помощью. При освидетельствовании концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом автолюбителем воздухе составила 3,49 промилле.

В отношении мужчины составили три протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16, ч. 1 ст. 18.19 и ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь.
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