+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Худший сценарий позади". В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, когда закончится пандемия коронавируса. По его мнению, это произойдет в начале 2022 года.


Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.
 
Он отметил, что сейчас о вирусе знают намного больше, чем в 2020 году. При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во жестких ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.

Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.

Кстати

ВОЗ создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]