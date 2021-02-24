



Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

Он отметил, что сейчас о вирусе знают намного больше, чем в 2020 году. При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во жестких ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.





Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.





Кстати





ВОЗ создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.