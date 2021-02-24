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Для юзеров: в Telegram появилась новая функция

В мессенджере Telegram появилась новая функция автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

Фото: ILYA NAYMUSHIN / Reuters

Новшество позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки, а не с момента прочтения получателем. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы. Прежде такая возможность была доступна только в секретных чатах, пишет Лента.ру.

Кроме того, теперь в группах может состоять неограниченное количество участников. Также пользователи благодаря виджетам получат быстрый доступ к чатам с домашнего экрана смартфона.

Ранее мессенджер Telegram выпустил обновление 7.4 для iOS, разрешающее пользователям переносить историю переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp. Кроме сообщений в чатах, юзеры могут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.
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