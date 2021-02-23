



Валерий Лыщик в гродненской клинике. Фото: grodnonews.by





В 46 лет Валерий бросил карьеру в Беларуси и уехал в Польшу, пишет hrodna.life. Сейчас гродненец работает с коронавирусными больными в одной из больниц города Щитно. Почему решился на переезд и как обстоят дела с COVID-19 в Польше и Беларуси, гродненец рассказал корреспонденту Hrodna.life.







Из заведующего в обычные врачи





Валерий Лыщик 12 лет проработал заведующим отделения в Гродненской университетской клинике. Его назначили на пост при открытии отделения. Свою работу в Гродно врач любил и готов вернуться, но только при смене режима.





«В начале августа я вышел из профсоюзов. Они свои функции не выполняют и не имеют никакого отношения к защите работников. Не поддержали медиков, которые выступили против насилия над мирными гражданами».





15 августа Валерий выступил на протестном митинге, который проходил на площади Ленина. Там врач рассказал о реальной ситуации с COVID-19 в городе.





В августе гродненца оклеветали в нескольких телеграм-каналах. Там выложили его адрес и контакты. Валерию про публикацию сообщили коллеги, но он старался не обращать на это внимания.





«Понятно, что был создан левый вброс, чтобы меня как-нибудь задеть и оговорить. Это такое психологическое давление на людей, которые недовольны ситуацией в стране. Я не обращал внимания на эти вбросы и просто работал».





Валерий Лыщик на акции против насилия в стране. Скрин с видео телеканала СТВ





После выборов в больнице стали появляться слухи, что Валерию не продлят контракт из-за гражданской позиции, но он продолжал работать в обычном режиме.





Осенью 2020 года на одной из акций протеста в Гродно врача задержали. Его доставили в Ленинский РОВД, но спустя два часа в милиции узнали, что задержали специалиста, и отпустили. В тот день Валерий пришел в центр города почтить память погибшего Романа Бондаренко.





«Где-то за месяц до конца 2020 года я узнал, что лишаюсь должности заведующего. Намекнули, что человек, который активно высказывается, не может быть заведующим».





В клинике контракт на должность заведующего Валерию не продлили. Ему пришлось написать заявление о том, что он хочет перейти в обычные врачи. Коллеги, когда узнали об этом, собрали более 200 подписей, чтобы специалиста восстановили в должности. Это не дало результата.



В Польше предложили зарплату в несколько раз выше





Около еще двух недель Валерий проработал в клинике. Потом ему позвонил друг и предложил работу в Польше. Коллега сказал, что ищут белорусского анестезиолога.





«Я быстро договорился о новой работе. Тем более с 1 декабря упростили трудоустройство для белорусских медиков в Польше».





Валерию предложили зарплату в несколько раз выше, чем в Беларуси. Специалист выехал из Гродно 19 декабря, за день до закрытия наземных границ.





«Я сел в машину и поехал. Поляки даже на карантин меня не сажали. Сказали, для врачей исключение, если они едут работать. Приехал в город Щитно, руководство больницы меня хорошо приняло — поселили в отеле, где я живу и сегодня».





Валерий Лыщик с коллегой в гродненской клинике. Фото из личного архива Валери





Пока документы рассматривают в Министерстве здравоохранения, Валерия устроили на минимальный оклад в госпиталь, куда попадают больные с COVID-19.





«В работе меня все устраивает, но хочется чтобы Министерство быстрее рассмотрело мое дело и выдало разрешение, чтобы я мог работать по специальности».





Чем отличается медицина в Беларуси и Польше

Валерий рассказывает, что в польских больницах больше возможностей для борьбы с COVID-19, чем в Беларуси. Там много современного оборудования, лекарств и расходных материалов, которые в Беларуси мало доступны.





«Например, в моей клинике 70 коек и столько же аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Гродно только в реанимации есть возможность иметь аппараты ИВЛ. Шесть коек и шесть аппаратов. Даже средства индивидуальной защиты в польских больницах практически все одноразовые. Ничего не используется повторно, кроме щитков и резиновых сапог».





Гродненец добавляет, что в Польше врач несет ответственность за пациента и поэтому есть доступ ко всем лекарствам. Он имеет право консультироваться с руководством и коллегами, но сам принимает решение.





«Да, есть стандарты и все с этим ознакомлены. Но если врач решил так лечить, он так и будет действовать. Взял из холодильника нужное лекарство и все. И не надо согласовывать на всех уровнях до начальника облздрава, как в Беларуси».





Гродненский коллектив Валерия Лыщика. Заведующим отделения в Гродненской университетской клинике он проработал 12 лет. Фото из личного архива Валерия





Еще одно отличие: в польских клиниках не надо вести бумажную историю болезни, все в электронном виде. В Гродно в университетской клинике все надо было дублировать.





«В клинике, где я работаю, доброжелательная атмосфера. Нет напряженной обстановки. Работы много и никакого прессинга от администрации. Бросается в глаза уважительное отношение друг к другу, коллегиальность».





Зарплаты: сколько может получить врач в Польше





Валерий заметил, что за последние полгода много белорусских медиков уехали в Польшу. Он считает, если была бы возможность сразу подтверждать диплом об белорусском образовании, то уехало бы в несколько раз больше специалистов. В Польше нуждаются в первую очередь в педиатрах, анестезиологах и терапевтах.





Зарплаты медиков в Беларуси и Польше существенно отличаются, говорит Валерий. Если в Гродно он получал на своей должности около $ 1000, то в Польше анестезиолог может получать значительно больше.





Сколько получает врач в Польше?





В среднем врач-анестезиолог в Польше получает 100 злотых в час ($ 27). Работая 160 часов в месяц он заработает 16 000 злотых ($ 4300), а при более высоких ставках — даже 20 000 злотых ($ 5400). Такие цифры дает портал Onet.pl. Правда, подоходный налог, который нужно отнять от этих сумм, в Польше выше — 19%, а в Беларуси — 13%. Также нужно отнять платежи на социальное страхование, которые могут достигать в месяц почти 1500 злотых ($ 400).





Однако средняя зарплата врача без привязки к конкретной специальности в Польше значительно ниже и составляет 6000 злотых ($ 1600) без учета налогов. Зарплата очень зависит от формы трудоустройства: в штате со стабильным окладом либо по контракту с почасовой оплатой. Также зарплаты значительно отличаются у разных специальностей. Кроме того, в малых городах, где есть нехватка кадров, заплатят больше.





«Статистики, сколько белорусских медиков уехало за границу, я не видел в открытых источниках. Но, по разговорам с коллегами, эта цифра за последний год увеличилась в несколько раз», — говорит Валерий.





Несмотря на то, что белорусские медики уезжают работать в Польшу, проблем с персоналом в больницах Беларуси не наблюдается.





«У нас раздутая медицинская система. В последние годы была тенденция брать много молодых врачей. И они заменяли тех, кто уезжал. Если в больнице 5−6 человек уехали, то им быстро найдут замену. Тем более, многие специалисты из районов хотят переезжать в крупные города».



Статистика по COVID-19





Валерий говорит, что в Беларуси сегодня нет реальной статистики по COVID-19, чтобы сравнивать с Польшей. По его наблюдениям, заболеваемость в соседней стране меньше, так как там введены специальные меры — обязательное ношение масок.





«Беларусь пошла по другой схеме: чем быстрее все переболеют, тем будет лучше. Естественный отбор включился, я считаю. В Польше может были бы не против пойти таким путем, но они понимают, что если заболеет столько, сколько в Беларуси, то медики просто не справятся с потоком пациентов».





В белорусскую статистику по COVID-19 Валерий не верит, так как сам видел, что происходило в больницах в Гродно.





«Может только по количеству проведенных тестов у нас могут говорить правду, а так реальных цифр по заболевшим и смертям никто не дает. Думаю, количество смертей можно умножать на десять».





Медик приводит в пример ситуацию, когда в Беларуси официально было только 5−7 умерших от COVID-19 в сутки. По его информации только в областной больнице в Гродно тогда в день умирало от коронавируса такое же количество людей.





«У поляков нет понятия, что надо что-то спрятать. Если пациент умер от COVID-19, так и пишут. Им незачем цифры скрывать».





Будущий министр здравоохранения Дмитрий Пиневич вручает Валерию Лыщику нагрудный знак «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь». Июль 2020 г.



Суд над коллегой





Валерий два месяца живет в Польше, но уже успел соскучиться по Беларуси. Каждый день он читает новости, переживает и молится.





«Мне жалко Артема Сорокина, это тоже анестезиолог, мой коллега из Минска, которого сейчас судят с журналисткой [Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич судят по ч.3 ст. 178 УК за якобы разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия — Hrodna.life]. Будь я на его месте и мне привезли бы избитого человека, наверное, поступил бы так же. Я бы рассказал людям правду».





Гродненец считает, что врача нельзя судить в такой ситуации — он поделился реальной информацией с общественностью.





«Сегодня у нас в стране судилище. Сорокин сказал правду и сейчас за это за решеткой. А человек, который выступил по телевизору и сказал, что „Роман Бондаренко был пьян“, не несет никакой ответственности. Полное извращение судебной системы. Как писал Кондрат Крапива: „Бывае праўда вочы коле“, а у нас за правду садят».





Валерий верит, что придет время и он вернется домой и даже в свою клинику. Главное условие возвращения — смена режима.





«Эта система не имеет будущего, я уверен. Все будет хорошо в Беларуси. Я верующий человек и думаю, что Бог сейчас дает возможность нам пройти через испытания. Когда все пострадают и откроют глаза, тогда все изменится. Добро победит зло. По-другому и быть не может».



