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Масштабный фуд-корт заработает рядом с Комаровкой

Сеть баров Lidbeer Bar и производитель напитков ОАО «Лидское пиво» строят рядом с Комаровкой огромный фуд-корт на 4 тыс. кв. м. Проект получил название Lidbeer DVOR.


Источник: Relax.byсегодня в 14:31

Он предполагает, что в районе улиц Кульман и Хоружей разместят 18 павильонов, продающих еду, также пространство будет дополнено открытыми площадками для посетителей и включать 10 мест под фуд-трак, сообщает officelife.media.

В досуговой зоне будут сконструированы сцена, танцпол, места для активностей, игр и выставок.

По замыслу организаторов, фуд-маркет будет работать круглый год без выходных и каникул. Сейчас ведутся переговоры для заключения контрактов с заведениями ресторанного бизнеса .

Первые заключенные договоры позволяют говорить о том, что на фуд-маркете будет представлена тайская, греческая, мексиканская, белорусская, немецкая кухня. Проект впускает точки по приготовлению пицц и кофейных операторов.
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