Масштабный фуд-корт заработает рядом с Комаровкой





Источник: Relax.byсегодня в 14:31





Он предполагает, что в районе улиц Кульман и Хоружей разместят 18 павильонов, продающих еду, также пространство будет дополнено открытыми площадками для посетителей и включать 10 мест под фуд-трак, сообщает officelife.media.





В досуговой зоне будут сконструированы сцена, танцпол, места для активностей, игр и выставок.





По замыслу организаторов, фуд-маркет будет работать круглый год без выходных и каникул. Сейчас ведутся переговоры для заключения контрактов с заведениями ресторанного бизнеса .





Первые заключенные договоры позволяют говорить о том, что на фуд-маркете будет представлена тайская, греческая, мексиканская, белорусская, немецкая кухня. Проект впускает точки по приготовлению пицц и кофейных операторов.