Задержан белорусский видеоблогер с более чем 90 тысячами подписчиков

Фото: YouTube-канал Руслана Линника





Сегодня, 23 февраля, политический блогер Ольга Токарчук сообщила о задержании ее друга, видеоблогера Руслана Линник, пишет TUT.BY. По ее словам, он перестал выходить на связь в субботу в обед и, видимо, был задержан и доставлен в управление Следственного комитета по Минску. Впоследствии Ольга уточнила, что, по ее информации, Руслан Линник на Окрестина.





Нам не удалось оперативно получить комментарий Следственного комитета. Однако отец Руслана подтвердил информацию о его задержании. По его словам, обыск прошел в субботу в квартире, где живут родители Руслана, причем во время обыска о задержании сына им ничего не сообщили. О том, что Руслан на Окрестина, отец узнал от адвоката.





Руслан Линник — белорусский политический видеоблогер, на его канал подписано более 90 тысяч человек. В своих видео он комментировал происходящее в Беларуси, высказывался о власти, протестах и коронавирусе. Еще в июле 2020 года он рассказывал, что замечал за собой слежку.



