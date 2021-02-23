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БГУИР оказался самым протестным вузом Беларуси

Второе место – у БГУ, третье – у БНТУ.

БГУИР оказался самым протестным вузом Беларуси.

На сайте так называемого “Объединения белорусский студентов” появилась интересная статистика: сколько студентов и каких именно белорусских вузов было задержано в хоте протестов в Беларуси. 

На первом месте оказался Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) – задержано 95 студентов этого вуза. Таким образом можно считать БГУИР самым протестным вузом Беларуси. На втором месте – БГУ, 87 студентов этого учебного заведения были задержаны. На третьем месте – БНТУ, оттуда задержали 49 студентов.
Источник: Григорий Грибов.  KP.BY
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