



Верховный суд опубликовал статистику, которая рассказывает о работе судебной системы в Беларуси в 2020 году.





34 572 человека. Эта цифра сравнима с населением Рогачева, двух Лепелей или трех Воложинов, пишет По данным организации, за 12 месяцев прошлого года в нашей стране осудиличеловека. Эта цифра сравнима с населением Рогачева, двух Лепелей или трех Воложинов, пишет blizko.by





Но самое страшное в беларуском "правосудии" - это число оправдательных приговоров.





Их практически не существует в природе. По тем делам, что дошли до суда, вынесли оправдательные приговоры лишь в 93 случаях.





То есть процент подобных решений от общего числа приговоров составил 0,26%!