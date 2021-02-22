Непьющего оппозиционного депутата оштрафовали за... самогон
Самогон в доме Валерия Билибухи обнаружили еще 18 ноября 2020 сотрудники, которые приезжали к нему с обыском по делу о разрисованном доме одного из берёзовских милиционеров.
Тогда у депутата сельсовета Билибухи изъяли ноутбук, сняли с крыши бело-красно-белый флаг и нашли пару литров самогона. Оппозиционного депутата возили в Барановичи на полиграф, который в итоге показал, что он не имеет никакого отношения к разрисованному дому милиционера.
Тем не менее, ноутбук ему до сих пор не вернули. А найденный самогон вообще стал поводом для административного дела.
22 февраля в Берёзе судья Дмитрий Ковалевич присудил Валерию Билибухе штраф за самогон – 4 базовые величины (116 рублей).
Как выяснилось в суде, самогон был не слабый – 51,7% спирта. Валерий Билибуха пояснил, что приобрел его для натираний и антисептика. Кроме того, вся округа знает, что Билибуха уже около 20 лет не употребляет алкоголь совсем по состоянию здоровья.
В суде Валерий Билибуха даже предоставил справки о своих болезнях. После многих лет работы вальщиком леса у него есть проблемы со спиной – хроническая болезнь.
Валерию Билибухе вменялась статья КоАП 12.43, часть 3. Приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги) – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков.
Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в настоящей статье понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки.
Валерий Билибуха известен как единственный оппозиционный депутат сельских советов в Беларуси. В 2018 году на своем участке он был повторно избран в депутаты.
18 января у Валерия Билибухи случилась беда – сгорел его дом.
Источник: 1reg.by
17:13 23/02/2021
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