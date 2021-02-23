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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Партия БНФ предлагает провести местные выборы летом 2021 года

Партия БНФ предлагает провести выборы депутатов местных советов депутатов летом 2021 года, говорится в заявлении на сайте партии.



"Не снимая собственных программных целей и сохраняя безусловные требования прекращения политических репрессий, мы считаем, что любое решение ситуации в стране в пользу государства и общества возможно только при одном условии - возвращении ситуации в правовое поле",- говорится в заявлении партии, передает Интерфакс-Запад.

Для этого, считает БНФ, необходим ряд шагов, среди которых проведение местных выборов не позднее лета 2021 года и в соответствии с международными стандартами.

Также БНФ призывает отказаться от конституционной реформы (в том числе какого-либо референдума), считая ее невозможной в нынешней ситуации. Среди других шагов партия называет прекращение рейдов МВД, ДФР и других силовых структур против СМИ, организаций гражданского общества и участников мирных протестов. Кроме того, БНФ призывает отказаться от планов репрессивных поправок в законодательство.
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