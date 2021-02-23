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За вмятину на милицейской машине витеблянке дали 1,5 года тюрьмы. Прокурор просил - шесть

Витеблянку Юлию Кашеверову за три удара ладонью по бусику осудили на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Такое решение озвучил 23 февраля в Октябрьском суде Витебска судья Сергей Будревич.

Она признана виновной в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК. Обвиняли ее по 2-й части (»злостное хулиганство").

Прокуратура инкриминировала ей, что девушка во время марша протеста 4 октября сорвала маску и кепку с сотрудника МВД и ударила ногой по милицейскому бусу. 

Юлия Кашеверова вину признавала частично. Прокуратура требовала для нее 6 лет заключения.

Кашеверова уже отбыла под стражей 5 месяцев. Она работала медсестрой в воинской части. В 2020 году, перед задержанием, у нее умерла мать, передает @belsat.
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