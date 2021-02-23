Как ОМОН и МЧС спасали в Гродно рыбаков от "утопления"

Вчера интернет облетали фото нового рыбного места в Гродно. На левом берегу реки Неман, в затоке, где стоят баржи, любители зимней рыбалки обнаружили тонны рыбы подо льдом.





С конца прошлой недели началась оккупация этого пяточка. И уже в выходные на 50 квадратных метрах, плечом к плечу рыбачили больше 100 человек. Никого не пугал треск льда и его таяние.





Даже нашлись те, кто открыто занимался браконьерством.





Эта новость разлетелась по всей стране. И вечером, около 19.00 в место массового скопления рыбаков прибыли сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции. Они распилили лед, тем самым ликвидировав самое рыбное место в Гродно.





Ведущий специалист Гродненского ОСВОД Полещук Юрий Иосифович рассказал корреспонденту Newgrodno.by как все происходило.





«На протяжении трех последних дней в затоне на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим вопросом», — рассказал Юрий Полещук.







