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Как ОМОН и МЧС спасали в Гродно рыбаков от "утопления"

Больше такого улова не будет. Самое рыбное место в Гродно ликвидировали накануне вечером сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции.

Вчера интернет облетали фото нового рыбного места в Гродно. На левом берегу реки Неман, в затоке, где стоят баржи, любители зимней рыбалки обнаружили тонны рыбы подо льдом.

С конца прошлой недели началась оккупация этого пяточка. И уже в выходные на 50 квадратных метрах, плечом к плечу рыбачили больше 100 человек. Никого не пугал треск льда и его таяние. 

Даже нашлись те, кто открыто занимался браконьерством.

Эта новость разлетелась по всей стране. И вечером, около 19.00 в место массового скопления рыбаков прибыли сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции. Они распилили лед, тем самым ликвидировав самое рыбное место в Гродно.

Ведущий специалист Гродненского ОСВОД Полещук Юрий Иосифович рассказал корреспонденту Newgrodno.by как все происходило.

«На протяжении трех последних дней в затоне на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим вопросом», — рассказал Юрий Полещук.
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