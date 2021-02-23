Сегодня в суде в качестве свидетеля выступила двоюродная сестра Романа Бондаренко. До дачи показаний и подписки о неразглашении Ольга Кучеренко рассказала журналистам, что Борисевич была уполномочена на разглашение данных о состоянии Романа.





Как подчеркнула Ольга, они с ее тетей, матерью Романа Еленой Бондаренко, никогда не стремились скрыть информацию о его состоянии, причинах его смерти и т.д. — наоборот, одобряли распространение этой информации, чтобы противостоять очернению имени Романа.





Когда парень еще был в коме, его мать попросила Ольгу взять на себя контакты с прессой, сообщать журналистам о его состоянии, а после смерти Романа подтвердила эту просьбу.





«Она поняла, что не потянет эту ношу, и еще раз подтвердила свои слова, сказала: «Я бы тебе, Оля, была благодарна, если бы ты все эти дела взяла, контакты с прессой поддерживала, сообщала о Роме, о его обследованиях, обо всем, что с ним происходило, чтобы это не скрывалось ни в коем случае», — рассказала Ольга.





Она высказала надежду, что суд учтет ее свидетельство и вынесет оправдательный приговор Сорокину и Борисевич, так как информация о состоянии и анализах Бондаренко была опубликована с согласия родных.





«Катерина от меня официально получала разрешение на публикацию его лабораторных исследований. Потому что в промежутке между тем, как заявил Следственный комитет, что Рома был нетрезв, и тем временем, когда она опубликовала статью, мы как раз с ней связывались, она у меня получала по телефону разрешение на публикацию этой информации», — заявила сестра погибшего.









Елена Бондаренко также уже заявляла в прессе, что никогда не была против разглашения информации о состоянии сына, она даже сама предоставила журналистам документ с результатами его анализов. Женщина хотела присутствовать в суде над Сорокиным и Борисевич, направляла обращение в суд.





Ей ответили, что процесс будет открытым. Но на первом же заседании судья приняла ходатайство гособвинителя и закрыла процесс. Со всех свидетелей берутся подписки о неразглашении, поэтому общественности неизвестно, что происходит в зале суда.





Напомним, согласно обвинению, журналистка TUT.by Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 «путем просьб и уговоров» склонила врача БСМП Артема Сорокина к предоставлению устной информации о состоянии Романа Бондаренко и к передаче фотокопий медицинской документации.





Утверждается, что сведения составляли врачебную тайну, передача информации произошла без согласия пациента или иных уполномоченных лиц. Сорокин поддался уговорам и разгласил информацию о состоянии здоровья Бондаренко, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.





На основании полученной информации Борисевич подготовила материал для TUT.by, в котором говорилось, что у избитого на «площади Перемен» и умершего в больнице Романа Бондаренко было 0 промилле алкоголя в крови. Это опровергало заявления СК и Лукашенко, которые сказали, что Бондаренко был пьян.





Действия Борисевич и Сорокина, по мнению обвинения, якобы негативно повлияли на состояние правопорядка и повлекли за собой тяжкие последствия – привели к повышению напряженности в обществе, побудили граждан к проведению незаконных массовых мероприятий.









Роман Бондаренко был на «площади Перемен» 11 ноября, когда группа неизвестных людей срезала там ленточки. Он получил несколько ударов от неизвестных, его погрузили в автобус и отвезли в Центральное РУВД, а оттуда в больницу с ЧМТ.





12 ноября Бондаренко скончался в больнице. 18 февраля, больше чем через три месяца после его смерти, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть).