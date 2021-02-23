Это надо слышать! Первые звуки с Марса

NASA опубликовало звуки, которые записал на поверхности Марса ровер Perseverance. Отмечается, что звуки были записаны 20 февраля, но в агентстве решили опубликовать их чуть позже.





На марсоходе установлено два микрофона, которые могут записывать звуки как самого ровера, так и окружающей местности. В NASA отмечают, что сначала на записи доминировали звуки самого марсохода, но после обработки записи можно услышать, что же происходит и на Марсе.





Запись звуков получилась очень тихой и разнообразие звуков невелико. Но некоторые пользователи предположили, что это звук ветра. Чтобы что-то услышать, увеличьте звук до максимума:



