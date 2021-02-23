+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Когда мы сможем ездить за границу? Ответили в Совмине, погранкомитете и Минздраве

Исполнилось ровно два месяца с того момента, как Беларусь закрыла сухопутные границы на выезд и оставила только возможность вылетать в другие страны на самолете. С 21 декабря 2020 года пересекать границу в наземных пунктах пропуска могут только определенные категории граждан. Когда же смогут все? Onliner попытался выяснить у чиновников.


Важно сразу оговориться, что постановление №705, которое вводит этот запрет, бессрочное. В нем нет конкретных дат, указывающих, когда закончатся ограничительные меры. Но, может быть, уже готовятся документы на отмену?

— Пока нет никакой новой информации, — разочаровывает официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Постановление №705 принял Совет министров. Журналисты обратились в пресс-службу Совмина с вопросом, не рассматривают ли чиновники новый документ, отменяющий старый.

— Нет, пока такой информации у нас нет, — отмечает пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

В Минздраве пока также не готовы сказать, когда отменят ограничения на въезд. Также нет информации, до какого уровня должна снизиться заболеваемость коронавирусом, чтобы границы открылись.

Напомним, с 10 февраля количество ежедневно выявленных случаев коронавируса не падает ниже 1000.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]