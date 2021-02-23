



Важно сразу оговориться, что постановление №705, которое вводит этот запрет, бессрочное. В нем нет конкретных дат, указывающих, когда закончатся ограничительные меры. Но, может быть, уже готовятся документы на отмену?





— Пока нет никакой новой информации, — разочаровывает официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.





Постановление №705 принял Совет министров. Журналисты обратились в пресс-службу Совмина с вопросом, не рассматривают ли чиновники новый документ, отменяющий старый.





— Нет, пока такой информации у нас нет, — отмечает пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.





В Минздраве пока также не готовы сказать, когда отменят ограничения на въезд. Также нет информации, до какого уровня должна снизиться заболеваемость коронавирусом, чтобы границы открылись.





Напомним, с 10 февраля количество ежедневно выявленных случаев коронавируса не падает ниже 1000.