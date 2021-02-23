Когда мы сможем ездить за границу? Ответили в Совмине, погранкомитете и Минздраве
Исполнилось ровно два месяца с того момента, как Беларусь закрыла сухопутные границы на выезд и оставила только возможность вылетать в другие страны на самолете. С 21 декабря 2020 года пересекать границу в наземных пунктах пропуска могут только определенные категории граждан. Когда же смогут все? Onliner попытался выяснить у чиновников.
Важно сразу оговориться, что постановление №705, которое вводит этот запрет, бессрочное. В нем нет конкретных дат, указывающих, когда закончатся ограничительные меры. Но, может быть, уже готовятся документы на отмену?
— Пока нет никакой новой информации, — разочаровывает официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Постановление №705 принял Совет министров. Журналисты обратились в пресс-службу Совмина с вопросом, не рассматривают ли чиновники новый документ, отменяющий старый.
— Нет, пока такой информации у нас нет, — отмечает пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.
В Минздраве пока также не готовы сказать, когда отменят ограничения на въезд. Также нет информации, до какого уровня должна снизиться заболеваемость коронавирусом, чтобы границы открылись.
Напомним, с 10 февраля количество ежедневно выявленных случаев коронавируса не падает ниже 1000.
12:12 23/02/2021
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