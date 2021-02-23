Как выяснилось, недавно пешеходов признали виновными в ДТП и наказали.





Напомним, ДТП произошло 22 ноября 2020 года: около 16.10 на проспекте Жукова машина ГАИ с включенными мигалками и сиреной, которая сопровождала автозаки, сбила на зебре мужчину и женщину — они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Пешеход-мужчина не пострадал, а женщину доставили в больницу, где оказали медпомощь и отпустили домой.





После происшествия прошло три месяца, недавно ГАИ вынесла решение по делу: виновны в ДТП сбитые мужчина и женщина. Пешеходы и очевидцы рассказали TUT.BY свою версию событий.









В это воскресенье в Минске проходили децентрализованные акции протеста и силовики ездили по столице. На проспекте Жукова, в районе ТЦ Outleto, протестующих не было, спецтехника просто проезжала этот район. На тротуаре возле регулируемого пешеходного перехода собрались люди: ждали зеленый свет, чтобы перейти проезжую часть.





Первым дорогу начал переходить молодой парень, за ним — женщина и мужчина.





— Я была с сестрой и ее знакомым. Зеленый свет загорелся, я шагнула на дорогу и пошла, а мои остались на тротуаре: оказывается, вдалеке они заметили машину с мигалками. Я ту машину не видела — как шла на зеленый, так и пошла, головой по сторонам не крутила. Было очень холодно, я в капюшоне, и было одно желание — быстрее перейти дорогу, — вспоминает минчанка Елена.





Вслед за ней на дорогу вышел Сергей. Правда, он перед переходом посмотрел по сторонам: слева вдалеке он видел машину с включенной «люстрой», но звука сирены не было.





— Автомобиль с мигалкой был на приличном расстоянии, поэтому подумал, что если я начну переходить четырехполосную дорогу, то мы с той машиной никак не пересечемся, — рассказал Сергей. — Когда я уже был на второй-третьей полосе, то услышал «кряканье» машины ГАИ и ускорился, чтобы быстрее добежать до островка посередине проезжей части.





Когда автомобиль с мигалками подъехал поближе, пешеходы ускорились. Парень, который первым вышел на дорогу, успел покинуть проезжую часть, а вот Елена и Сергей — нет.





После наезда Сергей поднялся сам, травм у него не было. У Елены же болела нога, встать ей помогли люди и водители, которые выскочили из других машин. Среди них был автомобилист Денис.





— Встречная полоса была пустая, там ехала только машина ГАИ с мигалками, но без сирены, а за ней — автозак. Думаю, автомобиль сопровождения запросто мог разминуться с пешеходами — он ехал по третьей полосе, но, подъезжая к людям, резко вильнул в их сторону.





Также, по словам Дениса, после наезда машина остановилась где-то через 100 метров. Рядом с ней затормозил автозак. Водители этих машин переговорили о чем-то и поехали дальше.





Отметим, что в тот день в своем комментарии ГАИ подчеркивала, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий.





— К счастью, в нашей полосе была свободная скорая. Из нее выскочили медики и бросились к Елене: забрали ее и повезли в больницу.





О ДТП Денис сообщил в «102», дождался приезда милиции и рассказал сотрудникам обо всем, что видел. Мужчина отметил, что замеров, которые обычно производят после ДТП инспектора ГАИ, в тот раз не производили, только составили схему.





В больнице у Елены диагностировали сильный ушиб ноги, она провела на больничном две недели. Но больше ее волновало другое: незадолго до ДТП ей сделали операцию на ногах из-за варикозного расширения вен. Женщина волновалась, могут ли быть какие-то последствия из-за травмы после аварии в ее случае.





По факту ДТП ГАИ проводила проверку, в результате Елене и Сергею объявили, что они нарушили пункт 20 ПДД, за это предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 18.23 КоАП Беларуси (предупреждение или штраф до 1−3 БВ).





Глава 4 пункт 20 ПДД Беларуси

При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.





Сергей с нарушением согласился, а вот Елена виновной себя не считает: по ее мнению, проверку в отделе дознания провели ненадлежащим образом.





— Я несколько раз ходатайствовала о том, чтобы мне показали видеозапись наезда с регистратора, который был в машине ГАИ. Однако мне в этом отказали. Свидетелей ДТП также не вызывали для дачи объяснений.





Светлана подавала жалобы и просила разобраться в деле прокуратуру, УСБ МВД Беларуси, но оттуда сообщали: проверка проведена правильно.





В результате ГАИ вынесла постановления в отношении пешеходов: Сергею дали штраф в одну БВ (29 рублей), Елене — предупреждение.





В пресс-службе МВД Беларуси, куда мы обратились за комментарием, сообщили, что «если граждане не согласны, их право обжаловать принятое решение в установленные законом сроки».



