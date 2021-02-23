Зима уходит: на выходных в Беларусь вернулись первые перелетные птицы





Первых крылатых мигрантов орнитологи видели на западе и юге Беларуси. Так, 20 февраля в Березовском районе наблюдали прилет серых гусей, а в воскресенье, 21 февраля, – чибисов, под Гродно в воскресенье также заметили пятерых серых гусей, которые летели вдоль Немана в сторону Литвы, а под Брестом орнитолог услышал и увидел двух полевых жаворонков, сообщает birdwatch.by. В нынешнем году птицы начали возвращаться домой на три недели позже, чем в прошлом.





Как сообщают орнитологи, прилет таких птиц, как серые гуси, чибисы, которые считаются ближними мигрантами и зимуют в той же климатической зоне, где и гнездятся, всегда считается признаком наступающей весны. Многие из них в прошлые более теплые зимы оставались в Беларуси. Но в нынешнем году из-за сильных морозов многие виды ближних мигрантов улетели на запад и юг Европы. Что касается чибисов, то они практически всегда улетают на зимовку в Западную Европу. Поэтому у специалистов нет сомнений, что они наблюдали птиц, которые не зимовали в Беларуси.



