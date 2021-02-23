Снова прорвало: в ряде домов в Минске не будет отопления

«Минские тепловые сети» проводят ремонт. Для устранения повреждения потребуется отключить участок квартальной теплосети.





Отопления не будет с 9 до 14 часов по адресам:





Искалиева ул. 14а;

Корицкого ул. 4;

Плеханова ул. 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25;

Тухачевского 11, 13,15;





С 9 до 17 часов подачи тепла не будет по адресам:





Партизанский пр-т 105, 107;

Украинская ул. 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а;

Центральная ул. 17, 19;

Челюскинцев ул. 16, 18, 20, 22, 26.



