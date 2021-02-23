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Снова прорвало: в ряде домов в Минске не будет отопления

Сегодня в Минске будет отсутствовать отопление в ряде домов.

«Минские тепловые сети» проводят ремонт. Для устранения повреждения потребуется отключить участок квартальной теплосети.

Отопления не будет с 9 до 14 часов по адресам:

Искалиева ул. 14а;
Корицкого ул. 4;
Плеханова ул. 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25;
Тухачевского 11, 13,15;

С 9 до 17 часов подачи тепла не будет по адресам:

Партизанский пр-т 105, 107;
Украинская ул. 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а;
Центральная ул. 17, 19;
Челюскинцев ул. 16, 18, 20, 22, 26.
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