+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Более 70 деятелей культуры предложили «план спасения» белорусского языка и культуры

Больше 70 экспертов в области белорусского языка и культуры, ученых, писателей и других известных деятелей культуры подписали открытое письмо, в котором призвали руководство страны провести новые выборы и изменить законодательство.

Более 70 деятелей культуры предложили «план спасения» белорусского языка и культуры
В частности, в письме говорится о тяжелом состоянии белорусского языка и национальной культуры, которые оказались в таком положении «не только в ходе кризиса последних месяцев, но и последних двадцати шести лет». 

«Это состояние - не просто стечение обстоятельств или каких-то внешних факторов, а результат государственной политики - политики сворачивания белорусизации, борьбы с национальным наследием и национальной памятью, не полноценного строительства национальной культуры независимого государства, а зависимой, вторичной, остаточной культуры», - указывается в обращении.

Подписанты подчеркивают, что для спасения белорусского языка и культуры в сфере государственного строительства, образования, культуры, информационного поля они выработали план. В его предпосылках: «прекращение политических репрессий в отношении всех деятелей культуры и искусства, освобождение политзаключенных, восстановление на должностях деятелей культуры, уволенных и вынужденных уволиться по политическим мотивам, проведение новых, честных выборов, после чего новые власти смогли осуществлять необходимые реформы и изменения в законодательстве».

Среди подписантов: нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, писатели Владимир Орлов, Владимир Некляев, Альгерд Бахаревич, Анна Северинец, ученые и преподаватели Наталья Дулина, Наталья Сивицкая, Надежда Старовойтова, Александр Федута, Александр Кравцевич, Алесь Белый, Алесь Пашкевич, Сергей Хоревский.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]