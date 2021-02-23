Более 70 деятелей культуры предложили «план спасения» белорусского языка и культуры
Больше 70 экспертов в области белорусского языка и культуры, ученых, писателей и других известных деятелей культуры подписали открытое письмо, в котором призвали руководство страны провести новые выборы и изменить законодательство.
В частности, в письме говорится о тяжелом состоянии белорусского языка и национальной культуры, которые оказались в таком положении «не только в ходе кризиса последних месяцев, но и последних двадцати шести лет».
«Это состояние - не просто стечение обстоятельств или каких-то внешних факторов, а результат государственной политики - политики сворачивания белорусизации, борьбы с национальным наследием и национальной памятью, не полноценного строительства национальной культуры независимого государства, а зависимой, вторичной, остаточной культуры», - указывается в обращении.
Подписанты подчеркивают, что для спасения белорусского языка и культуры в сфере государственного строительства, образования, культуры, информационного поля они выработали план. В его предпосылках: «прекращение политических репрессий в отношении всех деятелей культуры и искусства, освобождение политзаключенных, восстановление на должностях деятелей культуры, уволенных и вынужденных уволиться по политическим мотивам, проведение новых, честных выборов, после чего новые власти смогли осуществлять необходимые реформы и изменения в законодательстве».
Среди подписантов: нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, писатели Владимир Орлов, Владимир Некляев, Альгерд Бахаревич, Анна Северинец, ученые и преподаватели Наталья Дулина, Наталья Сивицкая, Надежда Старовойтова, Александр Федута, Александр Кравцевич, Алесь Белый, Алесь Пашкевич, Сергей Хоревский.
09:53 23/02/2021
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