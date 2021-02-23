COVID-19 в мире: заражённых - более 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 111 млн 720 тыс. 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 473 тыс. 112, выздоровели более 86 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
09:18 23/02/2021
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